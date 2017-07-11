Renault сделал чайники в честь «Формулы-1»

Автомобильная компания Renault выпустила коллекцию чайников в честь гонки «Формула-1». Об этом во вторник, 11 июля, сообщает

Highsnobiety.

Дизайн посуды был вдохновлен автомобилем RS01 1977 года, который дебютировал на соревнованиях. Британский гонщик и член команды Renault тогда прозвал ее «желтым чайником». Посуда выполнена в желтом цвете с черными полосами. Планируется, что в продаже она появится в сентябре. В коллекцию вошло всего 40 экземпляров по 147 долларов каждый.

Зимой 2016 года чешская мануфактура по производству фарфора Rudolf Kampf показала коллекцию статуэток в виде гоночных машин.

В линейку, которая получила название «Формула-1», вошли несколько моделей машин с открытыми колесами, напоминающие болиды легендарного чемпионата. На выбор предлагается три варианта исполнения: с золотом, серебром или титановым напылением.