Гонщикам «Формулы-1» сошьют дизайнерскую одежду

Марка Daniel Hechter заключила соглашение командой Renault. Гонщикам, участвующим в «Формуле-1», сошьют фирменную одежду. Об этом в среду, 17 мая, сообщает ProFashion.

Бренд предоставит спортсменам одежду, в которой они будут путешествовать на этапы чемпионата мира. Логотим модного бренда разместят на кузовах болидов. Сотрудничество запланировано на три года.

«В «Формуле 1» многое зависит от имиджа и восприятия вашего бренда, поэтому сотрудничество с Daniel Hechter позволит в полной мере продемонстрировать наш уникальный элегантный стиль», — сказал генеральный директор Renault Sport Сирил Абитебул.

Компания Daniel Hechter основана французским дизайнером Даниэлем Эштером в 1962 году. Под этим брендом продается одежда, обувь и аксессуары для мужчин и женщин. Фирменная продукция представлена в 65 странах.