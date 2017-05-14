Хэмилтон выиграл Гран-при «Формулы-1» в Испании

Британский гонщик Льюис Хэмилтон, выступающий за команду Mercedes, стал победителем Гран-при Испании «Формулы-1». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Второе место занял пилот Ferrari, немец Себастьян Феттель, третьим финишировал австралиец Даниэль Риккьярдо, выступающий за Red Bull. Россиянин Даниил Квят пришел к финишу девятым, несмотря на то, что стартовал с 19-й позиции.

Кими Райкконен, Макс Ферстаппен и Валттери Боттас не сумели завершить гонку. Первые двое столкнулись в первом повороте, Боттас сошел с дистанции из-за отказа мотора.

В общем зачете лидерство сохранил Феттель, у него 104 очка. На втором месте остался Хэмилтон (98 очков), на третьем — Боттас (63). Даниил Квят с четырьмя баллами занимает 15 место.

На предыдущем Гран-При, который прошел 28-30 апреля в Сочи, победил Боттас. Следующий пройдет с 26 по 28 мая в Монако.