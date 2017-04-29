Пилот Ferrari Феттель выиграл квалификацию Гран-при России

Немецкий пилот Ferrari Себастьян Феттель выиграл квалификацию четвертого этапа чемпионата «Формулы-1» — Гран-при России в Сочи. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Феттель показал время 1 минута 33,194 секунды. Вторым стал его партнер по «конюшне» финн Кими Райкконен. На третьей строчке — другой финн Вальттери Боттас из Mercedes.

Россиянин Даниил Квят, выступающий за Toro Rosso, занял 13-е место, его партнер по команде испанец Карлос Сайнс-младший — 11-е.

Гонка Гран-при России состоится в Сочи 30 апреля.

16 апреля Феттель выиграл третий этап чемпионата «Формулы-1» — Гран-при Бахрейна. Вторую и третью строчки заняли пилоты Mercedes Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас соответственно.