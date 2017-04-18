Владельца команды «Формулы-1» Force India арестовали в Лондоне

Виджай Маллья, владелец команды Force India, выступающей в чемпионате мира по автогонкам в классе машин «Формула-1», арестован в Лондоне. Об этом сообщает Associated Press.

Индийский бизнесмен обвиняется в мошенничестве и отмывании денег. Маллья во вторник, 18 апреля, предстанет перед лондонским судом, который может принять решение о его экстрадиции в Индию, где 8 февраля он объявлен в розыск. Местные банки пытаются через суд взыскать с предпринимателя долги, которые оцениваются в 1,45 миллиарда долларов.

Маллья, являющийся является одним из самых богатых людей Индии, вместе с голландскими партнерами в 2007 году приобрел команду «Формулы-1» Spyker, которая в 2008 году была переименована в Force India.

В прошлом сезоне команда показала лучший результат в Кубке конструкторов, заняв четвертое место. В нынешнем чемпионате Force India также располагается на четвертой позиции.

