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Пилот Mercedes Хэмилтон выиграл Гран-при Китая

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Британский пилот Mercedes Льюис Хэмлтон одержал победу в гонке на втором этапе «Формулы-1» — Гран-при Китая. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Вторым стал немецкий пилот Ferrari Себастьян Феттель. Третьим финишировал голландец Макс Ферстаппен из Red Bull.

Российский пилот Toro Rosso Даниил Квят не сумел завершить гонку из-за проблем с болидом. После 20 кругов он занимал 10-ю позицию, когда его машина вышла из строя.

После двух гонок Хэмилтон и Феттель возглавляют личный зачет. У обоих по 43 очка. Пилот Ferrari выиграл предыдущий этап — Гран-при Австралии.

Третий этап Гран-при пройдет в Бахрейне с 14 по 16 апреля.

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