Квят сошел с дистанции гонки Гран-при Китая

Российский пилот Toro Rosso Даниил Квят сошел с дистанции во время гонки второго этапа «Формулы-1» Гран-при Китая. Об этом в воскресенье, 9 апреля, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

На 21-м круге Квят остановился и не смог продолжить борьбу. Причиной стала проблема с болидом. Россиянин стал девятым в квалификации и после 10 кругов гонки занимал десятую позицию.

На момент публикации новости в гонке лидирует пилот Mercedes Льюис Хэмилтон.

8 апреля Хэмилтон одержал победу в квалификации. Вторым стал Себастьян Феттель из Ferrari, третьим — еще один пилот Mercedes Валттери Боттас.

Гран-при Китая проходит в Шанхае. Впервые гонка была проведена в 2004 году. В минувшем сезоне победу в ней одержал завершивший карьеру Нико Росберг