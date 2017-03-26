Пилот «Формулы-1» Феттель выиграл Гран-при Австралии

Немецкий гонщик «Формулы-1» Себастьян Феттель, выступающий за команду Ferrari, выиграл первый Гран-при сезона-2017 — в Австралии. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Гонка прошла в воскресенье, 26 марта, в Мельбурне. Феттель преодолел дистанцию за 1 час 24 минуты 11,670 секунды. Второе место занял британец Льюис Хэмилтон из Mercedes, третье — его партнер по команде Валтери Боттас. В субботу Хэмилтон выиграл квалификацию.

Российский пилот Даниил Квят, выступающий за Toro Rosso, финишировал девятым. Его партнер по команде Карлос Сайнс-младший — на одну позицию выше.

Второй Гран-при в сезоне пройдет в Китае 7-9 апреля.