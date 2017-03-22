Квят пожелал выиграть «Формулу-1»

Российский пилот Даниил Квят, выступающий в команде «Формулы-1» Toro Rosso, рассказал о желании выиграть чемпионат. Слова спортсмена приводит «Советский спорт».

«Мечтаю, что однажды смогу выиграть чемпионат. Думаю, я на это способен. В конце концов, иначе какой смысл выступать в "Формуле-1"? Но успех приходит не сразу, а судьба часто предлагает нам извилистый путь. Нужно просто верить в свои силы и работать, несмотря ни на что», — рассказал Квят, подчеркнув, что не рассчитывает на победу в сезоне 2017/2018.

«Говоря о борьбе за титул, я не имею в виду нынешний сезон. Не знаю, когда мне представится возможность выигрывать гонки. Какая машина у меня будет, в какой команде я окажусь… Но прямо сейчас я выступаю в Toro Rosso, и моя цель — максимально выложиться ради того, чтобы мы оказались как можно выше в Кубке конструкторов», — заявил пилот.

По итогам минувшего сезона Квят с 25 очками в активе финишировал на 14-м месте в личном зачете гонщиков. Его партнер по команде испанец Карлос Сайнс-младший занял 12-ю позицию с 46 очками. Чемпионом «Формулы-1» стал немецкий пилот Mercedes Нико Росберг.

