Три легкоатлета на трассе «Формулы-1» попробуют побить мировой рекорд в марафоне

Трио легкоатлетов Элиуд Кипчоге (Кения), Лелиса Десиса (Эфиопия) и Зерсенай Тадесе (Эритрея) попробуют побить мировой рекорд на марафонской дистанции. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

«Идеальному месту для забега требуется целый набор уникальных характеристик: высота над уровнем моря, температура, давление водяных паров. Ревущие двигатели и суетящиеся команды механиков редко ассоциируются с марафоном. Но большие амбиции требуют нестандартного мышления. После долгих поисков была найдена идеальная локация», — говорится в сообщении.

Дата забега, который пройдет на трассе «Формулы-1» в итальянской Монце, неизвестна. Дистанция составит классические 42 километра 195 метров. Сейчас обладателем мирового рекорда является кениец Деннис Киметто (2 часа, 2 минуты и 57 секунд). Перед трио спортсменов стоит задача выбежать из двух часов.