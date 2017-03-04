Легкоатлетка Клишина на ЧЕ собрала волосы резинкой в цветах российского флага

Российская прыгунья в длину Дарья Клишина выступает на чемпионате Европы в Белграде, собрав волосы в хвост резинкой в цветах российского флага. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

26-летняя легкоатлетка выступает на турнире как нейтральная спортсменка, поскольку сборная России была отстранена от участия в международных соревнованиях из-за допингового скандала.

Клишина показала второй результат в квалификации, прыгнув на 6,83 метра. Дальше всех прыгнула сербка Ивана Шпанович (7,03). Финал пройдет 5 марта.

Клишина — единственная представительница России на чемпионате Европы в закрытых помещениях в Белграде. Спортсменка получила допуск Международной ассоциации легкой атлетики (IAAF) летом 2016 года. Клишина также была единственной представительницей России в легкоатлетических соревнованиях на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.