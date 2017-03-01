Спорт
 

Глава USADA рассказал о двух испорченных россиянами Олимпиадах

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Трэвис Тайгерт
Трэвис Тайгерт

Глава Американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тайгарт выразил мнение, что две последние Олимпиады были испорчены присутствием спортсменов, имеющих отношение к государственной системе поддержки допинга в России. Его слова приводит сайт USADA.

«Более тысячи российских атлетов из более чем 30 видов спорта были участниками допинговой программы, организованной, как было доказано, российскими официальными лицами. По крайней мере две Олимпиады были испорчены, и на Игры в Рио-де-Жанейро приехали десятки российских спортсменов, хотя они не участвовали в антидопинговых программах, заслуживающих доверия», — заявил Тайгарт.

Также глава USADA согласился с необходимостью реформирования Всемирного антидопингового агентства (WADA). По его мнению, это необходимо, чтобы WADA стало «действительно независимым мировым регулятором, а не просто обслуживающей организацией, как надеются многие».

В декабре 2016 года Тайгарт призвал временно исключить Россию из Международного олимпийского комитета (МОК). Он выступил с подобной идеей после публикации второй части независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена, занимавшейся расследованием обвинений России в создании государственной поддержки допинга.

На основании первой части доклада многие российские спортсмены, включая всех легкоатлетов, кроме Дарьи Клишиной, пропустили Олимпийские игры 2016 года. Паралимпийская сборная была отстранена от Игр-2016 в полном составе.

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