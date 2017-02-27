Контракт на проведение Гран-при «Формулы-1» в Сочи продлили до 2025 года

Контракт на проведение российского этапа «Формулы-1» продлен до 2025 года. Об этом сообщил заместитель председателя правительства России Дмитрий Козак. Его слова в понедельник, 27 февраля, приводит ТАСС.

«Провели переговоры, и контракт на проведение этапа Формулы-1 в России продлен до 2025 года», — заявил он.

Предыдущее соглашение было рассчитано до 2021 года. В нынешнем сезоне этап «Формулы-1» в Сочи пройдет с 28 по 30 апреля. Впервые Гран-при Сочи прошло в 2014 году. Победителем на первых двух этапах (2014, 2015) стал британец Льюис Хэмилтон из Mercedes. В 2016 году гонку выиграл его партнер по команде немец Нико Росберг. До настоящего момента победитель Гран-при Сочи выигрывал общий зачет чемпионата «Формулы-1».

21 февраля стало известно, что российский гонщик Сергей Сироткин в сезоне-2017 будет резервным пилотом команды «Формулы-1» Renault.