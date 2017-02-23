Чемпион «Формулы-1» Хэмилтон восхитился новым болидом Mercedes

Британский пилот «Формулы-1» Льюис Хэмилтон, выступающий за команду Mercedes, восхитился новым болидом конюшни. Его слова в четверг, 23 февраля, приводит сайт чемпионата.

«Машина просто невероятна. Это самый совершенный болид, который мне доводилось видеть за все время выступлений в "Формуле-1". Окончание работы над новой моделью и ее тестирование — моя любимая часть сезона. Это огромная привилегия — наблюдать за результатам кропотливого труда нашей команды», — заявил Хэмилтон.

Первая серия предсезонных тестов пройдет в Барселоне с 27 февраля по 2 марта, вторая — там же с 7 по 10 марта. Сезон «Формулы-1» стартует с Гран-при Австралии, гонка пройдет в Мельбурне 26 марта.

В минувшем сезоне чемпионом «Формулы-1» стал напарник Хэмилтона немец Нико Росберг, сам британец завершил сезон на второй позиции. После победы Росберг объявил о завершении карьеры. На его место был приглашен финн Валттери Боттас.

32-летний Хэмилтон — трехкратный чемпион «Формулы-1». Он выигрывал в турнире в 2008, 2014 и 2015 годах.