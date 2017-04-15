Пилот Mercedes Боттас впервые в карьере выиграл квалификацию «Формулы-1»

Финский пилот «Формулы-1» Вальттери Боттас, выступающий за команду Mercedes, выиграл квалификацию Гран-при Бахрейна. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Боттас выиграл со временем 1 минута 28,769 секунды. Вторым стал его партнер по команде британец Льюис Хэмилтон (+0,023 секунды), третьим — немецкий пилот Ferrari Себастьян Феттель (+0,478).

Представляющий Toro Rosso россиянин Даниил Квят стал 11-м.

Для 27-летнего Боттаса эта победа в квалификации стала первой в «Формуле-1» за всю историю его карьеры. В январе финн перешел в Mercedes из Williams, заняв место завершившего карьеру Нико Росберга. Боттас занимает 4-е место в личном зачете пилотов, в его активе 23 очка. Он возглавляет рейтинг Хэмилтон (43 очка).

Гонка Гран-при Бахрейна пройдет в воскресенье, 16 апреля.