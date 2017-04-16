Пилот Ferrari Феттель выиграл Гран-при Бахрейна

Немецкий пилот команды Ferrari Себастьян Феттель стал победителем 3-го этапа чемпионата «Формулы-1», финишировав первым в гонке Гран-при Бахрейна. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Вторым стал британский пилот Mercedes Льюис Хэмилтон, третье место занял его партнер по команде финн Валттери Боттас.

Россиянин Даниил Квят, представляющий команду Toro Rosso, финишировал 12-м.

Феттель возглавил личный зачет чемпионата. В его активе 43 очка. Столько же у Хэмилтона. На третьей позиции — голландец Макс Ферстаппен из Red Bull.

Следующий этап «Формулы-1» пройдет в Сочи с 28 по 30 апреля.