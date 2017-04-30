Боттас победил на Гран-при «Формулы-1» в Сочи

Финский гонщик «Формулы-1» Валттери Боттас, выступающий за Mercedes, победил на Гран-при Сочи. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Для Боттаса эта победа стала первой в карьере. Ранее финн 11 раз оказывался на подиуме. Второе место занял немец Себастьян Феттель из Ferrari, третье — его партнер по команде Кими Райконен (Финляндия). Британец Льюис Хэмилтон из Mercedes финишировал четвертым.

Россиянин Даниил Квят, выступающий за команду Toro Rosso, пришел к финишу 12-м.

Следующий Гран-при пройдет в Испании 12-14 мая.

Гран-при Сочи-2016 выиграл немец Нико Росберг из Mercedes. В 2014 и 2015 годах российский этап покорялся Льюису Хэмилтону. Гонщик, побеждавший в Сочи, всякий раз становился чемпионом «Формулы-1».