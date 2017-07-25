Калифорнийская компания сделала кофеварку из бетона

Калифорнийская компания Montaag представила дизайнерскую эспрессо-машину AnZa, корпус которой выполнен из бетона. Об этом во вторник, 25 июля, сообщает Highsnobiety.

Рукоятки кофемашины сделаны в виде старомодных керамических вентилей водопроводного крана, а управляющие кнопки заменены тумблерами-переключателями, как у агрегатов середины XX века. Аппарат оборудован интеграционной системой IOT для связи с другими домашними устройствами, например, сетью «умный дом». Ожидается, что в широкой продаже устройство появится в 2018 году.

«Дизайн эспрессо-машин изменился в последнее время на удивление мало, особенно учитывая, как быстро меняется архитектура интерьера и какое важное место этот аппарат занимает на современной кухне,» — прокомментировал Пер Ивар Селвааг (Per Ivar Selvaag), глава компании Montaag.

Montaag — дизайнерская студия, офисы которой открыты в Беркли (Калифорния, США), Осло и Ставангере (Норвегия).

Летом 2017 года автомобильная компания Renault выпустила коллекцию чайников в честь гонки «Формула-1». Дизайн посуды был навеян очертаниями автомобиля RS01 1977 года, который дебютировал на соревнованиях «Формулы-1». Британский гонщик и член команды Renault тогда прозвал ее «желтым чайником». Посуда выполнена в желтом цвете с черными полосами.