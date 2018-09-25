Экономику России назвали полуфеодальной

Российская экономика остается низкоконкурентной, а процесс ее огосударствления усилился из-за западных санкций. Об этом заявил глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев в интервью газете «Коммерсантъ».

«Наша экономика во многом остается отсталой, полуфеодальной, особенно в малоразвитых регионах, конкуренцией там и не пахнет», — сказал Артемьев. По его мнению, это связано с созданием государственно-монополистического капитализма, сращивания бизнеса и власти. «Это — общая болезнь, которая у нас уже давно», — полагает он.

Госкомпании и естественные монополии «нужно переводить в совершенно другой режим, а во многих случаях — даже разделять». Артемьев отметил, что конкуренция должна развиваться, для чего правительство одобрило 18 отраслевых программ ее развития.

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Руководитель ФАС добавил, что укрепление госсектора затронуло не все сферы. Рынок телекоммуникаций, например, значительно усовершенствовался — «мобильное рабство преодолели, роуминг прекратили», считает Артемьев.

21 сентября министр экономразвития Максим Орешкин призвал увеличить экономическую активность женщин до уровня Норвегии. Рост влияния женщин в экономике позволит России войти в топ-5 стран по уровню ВВП по паритету покупательной способности и обогнать по этому показателю столь развитую нацию, как Германия, считает глава МЭР.

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