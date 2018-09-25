Экономику России назвали полуфеодальной

Российская экономика остается низкоконкурентной, а процесс ее огосударствления усилился из-за западных санкций. Об этом заявил глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев в интервью газете «Коммерсантъ».
«Наша экономика во многом остается отсталой, полуфеодальной, особенно в малоразвитых регионах, конкуренцией там и не пахнет», — сказал Артемьев. По его мнению, это связано с созданием государственно-монополистического капитализма, сращивания бизнеса и власти. «Это — общая болезнь, которая у нас уже давно», — полагает он.
Госкомпании и естественные монополии «нужно переводить в совершенно другой режим, а во многих случаях — даже разделять». Артемьев отметил, что конкуренция должна развиваться, для чего правительство одобрило 18 отраслевых программ ее развития.
Руководитель ФАС добавил, что укрепление госсектора затронуло не все сферы. Рынок телекоммуникаций, например, значительно усовершенствовался — «мобильное рабство преодолели, роуминг прекратили», считает Артемьев.
21 сентября министр экономразвития Максим Орешкин призвал увеличить экономическую активность женщин до уровня Норвегии. Рост влияния женщин в экономике позволит России войти в топ-5 стран по уровню ВВП по паритету покупательной способности и обогнать по этому показателю столь развитую нацию, как Германия, считает глава МЭР.