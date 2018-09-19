Россия вынудила американскую компанию нарушить санкции США

Американская компания Schlumberger ради покупки доли в одной из крупнейших российских буровых компаний Eurasia Drilling Company (EDC) готова предоставить России часть технологий. Как пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости», это делается на случай, если под давлением санкций Schlumberger придется покинуть Россию.

Договоренность о передаче собственных технологий при прекращении работы в России стала одним из условий одобрения сделки со стороны государства.

Повторная заявка Schlumberger на покупку доли в EDC рассматривается уже больше года. Летом 2017-го планировалось купить 51 процент EDC. В этом году запрос изменился до 50 процентов минус одна акция. Причем непосредственно доля Schlumberger в компании будет меньше 25 процентов, остальное будет оформлено на принадлежащий компании пенсионный фонд.

Осенью 2017 года глава ФАС Игорь Артемьев заявил, что потенциальное приобретение этой американской компанией контрольного пакета акций EDC «расценивается как чрезвычайно сомнительное».

Eurasia Drilling Company раньше была «дочкой «Лукойл», но выведена из структуры компании в 2004 году. Сейчас это основной независимый игрок на российском рынке нефтесервисных услуг.

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