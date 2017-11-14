Экономика
 
Последние новости
Сборная России отыграла два мяча и вырвала ничью в матче с Испанией
В статью о «сговоре Трампа с Кремлем» проникло жесткое гей-порно
Найдено эффективное средство против смертоносного рака
Видео задержания Улюкаева попало в сеть
Гей из Чечни извинился перед Кадыровым
Киев отрекся от Великой Отечественной войны
Дюжев разочаровался в россиянах и пожелал им туфты

Крупнейшая нефтесервисная компания России стала объектом ожесточенных торгов

Перейти в «Мою Ленту»

Иностранные инвесторы, включая американскую Schlumberger, не оставляют попыток приобрести российскую нефтесервисную компанию Eurasia Drilling Company. Во время визита саудовского короля в Москву совместный инвестиционный фонд, куда входит Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ) и ближневосточные инвесторы предложил вложить в нее 150 миллионов долларов, пишет European Business Review.

Однако присутствие среди инвесторов с Ближнего Востока компании Saudi Aramco из Саудовской Аравии вызвало тревогу инвесторов. По данным издания, появление Саудовской Аравии, ранее не присутствовавшей на российском энергетическом рынке, вызвало подозрение, что саудовская компания может работать в унисоне с американской Schlumberger, чтобы занять доминирующую позицию на российском нефтесервисном рынке.

В настоящее время на Eurasia Drilling Company претендуют два крупных инвестора. Самое значительное предложение поступило от американской Schlumberger, уже второй раз пытающейся заключить сделку по покупке 51-процентного пакета акций Eurasia Drilling. Законность такой сделки должна быть подтверждена Федеральной антимонопольной службой России (ФАС), которая выразила определенные опасения.

Глава ФАС Игорь Артемьев заявил, что потенциальное приобретение этой американской компанией контрольного пакета акций «расценивается как чрезвычайно сомнительное». Второе предложение поступило от совместного фонда с участием РФПИ, РКИФ и ближневосточных инвесторов, включая Saudi Aramco. они готовы вложить в Eurasia Drilling 150 миллионов долларов.

Но данная сделка оказалась под угрозой срыва частично из-за того, что она может вызвать «дистабилизацию» российских рынков, обслуживающих нефтяную отрасль. Основное опасение игроков рынка заключается в том, что такая сделка серьезно изменит ситуацию в энергетике и значительно усилит иностранное присутствие на внутреннем энергорынке..

Так, по оценке Тюменской Ассоциации нефтегазовой промышленности за период с 2002 по 2012 год доля иностранных компаний на российском нефтегазовом рынке увеличилась в 6 раз, и в данный момент составляет 65 процентов. Эксперты European Business Review оценивают ее в 49-52 процента.

Интерес к Eurasia Drilling также проявляют американские нефтесервисные компании Baker Hughes и Halliburton. В свою очередь
Schlumberger уже контролирует около 11 процентов российского нефтесервисного рынка.

В сентябре 2015 года Schlumberger предлагала за 47,6 процентов EDC 1,7 миллиарда долларов, но сделка не состоялась.

Нельзя исключать, что «рыночные» оценки доли зарубежных компаний намеренно занижаются в целях «проталкивания» во властных структурах сделки Schlumberger и EDC. Один ведущий эксперт по энергетике из бельгийского агентства сообщил European Business Register: «Я считаю, что хорошо для Америки, то есть протекционизм — хорошо и для других стран, в том числе для России. Совершенно очевидно, что внезапное появление на российском рынке Саудовской Аравии, за которой, возможно, стоит Schlumberger — вызвало тревогу у российских экспертов».

Возникает логичный вопрос, зачем саудовскому добычному колоссу, который никогда не проявлял интерес к «вспомогательному» бизнесу, доля в российской нефтесервисной компании? Само собой напрашивается предположение, что саудиты, тесно связанные с Schlumberger, просто подыгрывают своему старому партнеру и, по сути, мы имеем дело с третьей попыткой этого игрока монополизировать российский нефтесервисный рынок. Ведь миноритарный пакет потом можно будет легко перекупить, а сейчас — в момент резкого потепления отношений Москвы и Эр-Рияда в области энергетики — весьма разумно воспользоваться саудовской «крышей».

Eurasia Drilling Company является основным «независимым» игроком на российском рынке нефтесервисных услуг. Это — бывшая «дочка» ОАО «Лукойл» («Лукойл-бурение»), которая была выведена из структуры нефтяной компании в 2004 году. По последним данным, Eurasia Drilling контролируют Александр Джапаридзе (около 31 процент акций) и его партнер — Александр Путилов (20 процентов).

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Другие материалы рубрики
Экономика00:0014 ноября

Увольтесь сами

Кто потеряет работу из-за нашествия роботов
20:2714 ноября

Курс рубля снова обвалился

19:4614 ноября

В России появилась вакансия президента

15:5413 ноября

Регионы начнут активнее зарабатывать на проведении международных форумов

Экономика

Вся правда о распродаже 11.11 на AliExpress

Шопинг 24 часа NON-STOP
19:0014 ноября

«Ашан» прекратил выдавать бесплатные пакеты

12:19 9 ноября

«Почта России» и Корпорация МСП договорились о взаимодействии

17:5114 ноября

Самолеты Sukhoi Superjet попытались продать в Анголу

Экономика16:1410 ноября

Искусственная реальность

Об эмоциях и домыслах, мешающих журналистике
19:2714 ноября

Раскрыты потери Италии от пропуска чемпионата мира в России

21:18 7 ноября

Поиски биткоинов обошли золото

16:4714 ноября

Богатство землян выросло на треть за десять лет экономического кризиса

Россия
«Девочки боялись, что вырастет грудь, начнутся месячные»
Будущие балерины терпят унижения, голодают и сводят счеты с жизнью
Якутяне завещали потомкам кока-колу и «Доширак»
Путин отправится в мужской монастырь
Экстремалы нашли бомбоубежище в закрытом СИЗО «Кресты-2»
Украинцу-наркоману в Сочи вынесли приговор за неделю до суда
Эффект бабочки
Как выжить, если каждое прикосновение вызывает жуткую боль
Дональд Трамп и Владимир ПутинЭтот неловкий момент
Встреча Путина с Трампом и сорвалась, и состоялась
Все материалы
Мир
Кровавая ривьера
Франция отстреливает врагов по всему миру, пока никто не видит
Тайна века: раскрыты подробности убийства Кеннеди
Рассекречено почти 2900 уникальных документов
Обкашлял вопросики
Трамп покормил рыбок в Азии и попробовал изменить мир
Дутерте предложил канадскому премьеру отвалить
Бронетехника окружила столицу Зимбабве
Пришли к успеху
Американская секта порабощала женщин, клеймила их и мучила диетами
Хозяева приехали
Пока одни мигранты торгуют наркотиками и собой, другие зарабатывают миллионы
Все материалы
Бывший СССР
Вырубают и не врубаются
Западная Украина валит леса ради Европы под крышей местных братков
Навоевались: ЛНР готова вернуться в состав Украины
Луганск согласен прекратить борьбу за независимость
Украинский военачальник предложил ради мира уничтожить Донецк и Луганск
Туристов в «купальниках Бората» задержали в Казахстане
Секстремистка с голой грудью подожгла «трамвай Порошенко»
Додон назвал условия вхождения Приднестровья в состав Молдавии
В ЛНР пояснили предложение вернуть республику в состав Украины
Все материалы
Экономика
Увольтесь сами
Кто потеряет работу из-за нашествия роботов
Крупнейшая нефтесервисная компания России стала объектом ожесточенных торгов
Курс рубля снова обвалился
В России появилась вакансия президента
«Ашан» прекратил выдавать бесплатные пакеты
Отлейте: бензин в России рекордно подорожал
В этом обвиняют правительство и нефтяные компании
Самолеты Sukhoi Superjet попытались продать в Анголу
Все материалы
Силовые структуры
Крысиный патруль
Полицейский из метро раскрыл борцов со взятками и слил секретные данные в сеть
Тельман ИсмаиловПроклятие Черкизона
Король Черкизовского рынка потерял все и докатился до обвинений в убийствах
Темные времена
Лихие 90-е: спецпроект «Ленты.ру»
В Москве и Подмосковье поймали 69 исламских экстремистов
Пойманы организаторы подпольного казино с многомиллионным доходом
В Подмосковье деспот зарезал бывшую жену и дочь за непослушание
Житель псковской деревни застрелил двоих участковых и покончил с собой
Все материалы
Наука и техника
Хватит всем
Почему террористы и изгои любят советское оружие
Наплевать: России «объявили» биологическую войну
Зачем США собирают биоматериалы россиян
Навалили пафоса
Американцы победили нацистов с ППШ, а вы и не знали! Обзор Call of Duty: WWII
Зафиксировано мощнейшее столкновение галактик
Назван неожиданный источник долголетия
В МГУ обеспокоились сжатием «яиц»
Впервые создано трехглазое зрячее существо
Все материалы
Спорт
Это фиаско, Буффон: итальянцы не доедут до России
Четырехкратные чемпионы мира проиграли шведам и остались без мундиаля
Сидите дома
Кто лишает Россию Олимпиады
Сборная России отыграла два мяча и вырвала ничью в матче с Испанией
Мутко на чистом английском предложил Ибрагимовичу гражданство
44-летний де ла Хойя тайно тренировался из-за желания нокаутировать Макгрегора
Леброн Джеймс пристал к пассажиру в метро
Борзаковский рассказал об ушедших с горя в запой российских легкоатлетах
Все материалы
Культура
«Все вокруг бурлило»
Звезда «Нимфоманки» пустилась во все тяжкие с молодым Годаром
«Дело обстояло плачевно»
Почему инженеры на Руси не могли придумать ничего нового
«Телевизор забыл об этом рассказать»
Неизлечимая болезнь перестала быть смертельным приговором
Актера «Дюнкерка» и его бабушку арестовали по подозрению в убийстве
Black Star уличили в краже бразильского сайта
Джонни Депп поучаствовал в дикой оргии в клипе Мэнсона
Внезапно заговоривший Пикачу в фильме «Покемон 20» заставил зрителей вопить
Все материалы
Интернет и СМИ
Инкубатор зла
Северная Корея упивается могуществом тайной армии хакеров
«Россия 24» поверила в фейк Минобороны и выдумала границу Сирии и Ирана
Откровенные снимки супермодели Хайди Клум попали в сеть
Подземные толчки растрясли курда в прямом эфире
Мем «Иван Семеныч угощает голубцами с говном» продадут за 100 тысяч рублей
Дуров оголился ради Apple
Пожилой американец предложил свое тело для борьбы с голыми фотографиями
Все материалы
Ценности
Рэп на века
Для землян записали секретный трек, но услышат они его только через сто лет
Кира Найтли спела для Chanel про круговорот жизни
Разоблачен бренд одежды жены продюсера-насильника
Воры вынесли из магазина элитный виски на 673 тысячи евро
Helmut Lang выпустил женскую сумку-морозильник за 320 долларов
Supreme выпустил рубашку дровосека с матерным лозунгом
Производитель нефтяных платформ займется выпуском суперъяхт
Все материалы
Путешествия
Фриц, наливай!
Устав от пива, немцы налегают на вино
Зыбучие пески
Русских в Аризоне подстерегают пожарные и извращенцы
Турист забрался на троянского коня со второй попытки и расшибся
Полицейских в Петербурге научат дружелюбно общаться с туристами на английском
Россияне окажутся в Северной Корее еще быстрее
Названы самые экзотические для русских туристов города Европы
Немцы создали поезд будущего с качалкой и видеоиграми
Все материалы
Из жизни
«Я уехал от российских дорог, рутины и темноты»
История жителя Челябинска, переехавшего в Калифорнию
Японись!
Он придумал самые безумные изобретения в мире, но отказывается их продавать
«Меня били, грабили, гоняли»
Американские бомжи страдают от воров, родителей и любимых
Схватку пятиметровой кобры с питоном сняли на видео
Британский врач дал по морде схватившей его трехметровой акуле
Писательница поведала о тайных желаниях своих 10 тысяч секс-партнеров
Юра, мы все закопали
Советская молодежь мечтала о чудо-таблетках и космосе, но не сложилось
Все материалы
Хэтч, который пытается заменить кроссовер
Первый тест Kia Rio X-Line
Удивительные автомобили-самоделки из СССР
Папа может: машины, собранные в гараже
Af1erparty
Как Себастьян Феттель добыл долгожданную победу, которая уже никому не нужна
Самые длинные автобусы на Земле
Автобусы, внутри которых можно проводить соревнования по бегу
Заезд болида Формулы-1 по булыжному горному перевалу сняли на видео
Хиппибас Volkswagen превратили в машину из «Назад в будущее»
Создатели 5000-сильного гиперкара построили шестиколесный внедорожник
Все материалы
«Вайнштейн — просто зайка по сравнению с нашими лесбиянками»
Студентка сняла жилье и попала в секс-рабство
Вечер в хату
Россиянин помог бабушке и прославился на всю страну
Тлен КПСС
Узнаете ли вы эти предметы из советских квартир?
Братва помнит
Чем украшают могилы криминальных авторитетов
Жительница Иркутска погибла при попытке забросать соседей бутылками
Самым удобным для автомобилистов городом оказался Грозный
В России установлен исторический минимум ипотечных ставок
Все материалы