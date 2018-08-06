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«Роснефть» отчиталась за первое полугодие 2018 года

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«Роснефть» опубликовала операционные результаты за второй квартал и первое полугодие 2018 года. «Роснефть» сохранила лидерство среди публичных нефтяных компаний по объему добычи нефти и жидких углеводородов. Во втором квартале добыча углеводородов составила 5,71 миллиона баррелей в нефтяном эквиваленте в сутки, что соответствует уровню 1 квартала. При этом суммарная добыча углеводородов в апреле-июне выросла на 1 процент, составив 519,2 миллиона баррелей в нефтяном эквиваленте. По динамике добычи «Роснефть» опережает большинство мировых мейджоров. Для сравнения, ExxonMobil во 2 квартале снизил добычу углеводородов на 5 процентов, BP — на 3, Shell — на 9, Equinor — на 6, а у Chevron добыча выросла на 0,2 процента. Среднесуточная добыча жидких углеводородов в отчетном периоде составила 4,6 миллиона баррелей, увеличившись на 0,8 процента в годовом выражении.

Принимая во внимание договоренности о частичном восстановлении добычи нефти в рамках Соглашения ОПЕК+, по состоянию на начало июля «Роснефть» смогла оперативно нарастить добычу до уровня октября 2016 года, то есть до уровня начала действия соглашения. Достижение этого результата свидетельствует о корректности стратегического выбора активов для ограничения добычи. Компания имеет технологические возможности по наращиванию объемов производства жидких углеводородов в течение третьего квартала на примерно 200 тысяч баррелей в сутки, уже реализовав данный потенциал в объеме примерно 120 тысяч баррелей в сутки в июне-июле по итогам принятых решений на 174-й Конференции стран-участниц ОПЕК и 4-й Министерской встрече стран ОПЕК+.

Благодаря внедрению передовых технологий в области разведки и добычи, «Роснефть» сохранила рост добычи на своем ключевом активе — «РН-Юганскнефтегаз». По итогам полугодия, суточная добыча увеличилась на 8 процентов по отношению к 2 квараталу 2017 года и сохраняется на рекордном уровне, стабильно превышая 1,4 миллиона баррелей в сутки. Суммарная добыча нефти на Кондинском и Юрубчено-Тохомском месторождениях достигла по итогам 1 полугодия 12 миллиона баррелей. На Юрубчено-Тохомском месторождении продолжаются работы по подготовке к технологическому запуску объектов второй очереди, наращиваются темпы эксплуатационного бурения.

В соответствии с планами ведутся работы по подготовке к вводу в эксплуатацию ряда крупных месторождений. На Тагульском месторождении продолжается эксплуатационное бурение (за 1 полугодие пробурено 19 скважин), также ведутся работы по строительству объектов обустройства месторождения (установка подготовки нефти, кустовые площадки, нефтепроводы и прочие). На Русском месторождении продолжаются строительно-монтажные работы и подготовка к технологическому запуску объектов ПСП «Заполярное» и напорного нефтепровода «ЦПС — ПСП «Заполярное». На конец июня на месторождении пробурено 147 скважин с потенциалом добычи нефти более 9,5 тысяч тонн в сутки.

Благодаря успешному развитию ведомственной экспертизы «Роснефть» оптимизировала технические решения и сметную стоимость объектов капитального строительства на сумму около 7 миллардов рублей в 1 полугодии, что на 20 процентов выше планового показателя на текущий год. В рамках цифровизации создан ключевой Центр обработки данных, являющийся одним из уникальных для отечественной нефтегазовой отрасли решений по своим параметрам (начальная мощность вычисления более 1,5 Петабайта). С участием одного из мировых лидеров General Electric в нем развернута передовая ИТ-платформа GE Predix для интерактивного комплексного управления производством.

Развитие газового бизнеса — одна из стратегических задач «Роснефти». Во втором квартале «Роснефть» добыла 16,46 миллиарда кубических метров, сохранив за собой звание крупнейшего независимого производителя газа в России. «Роснефть» осуществляет самую масштабную в отрасли программу модернизации нефтеперерабатывающих заводов объемом 1,4 триллиона рублей, из которых 850 миллиардов рублей уже инвестированы: построены и модернизированы 22 основные установки и комплексы нефтепереработки, что позволило «Роснефти» существенно увеличить выпуск бензина 5-го класса и полностью обеспечить потребности внутреннего рынка. По итогам 1 полугодия глубина переработки выросла до 75,2 процента за счет оптимизации вторичных ресурсов, выход светлых нефтепродуктов вследствие проведения плановых ремонтов на НПЗ достиг уровня 58,8 процента.

В марте Роснефть выпустила первую партию высокооктанового автомобильного бензина АИ-100 на Рязанской НПК. Выскооктановый бензин АИ-100 производства НК «Роснефть», начиная с сезона 2018, является официальным топливом Российской серии кольцевых гонок, где принимает участие гоночная команда LADA Sport ROSNEFT.

Также «Роснефть» приступила к промышленному выпуску улучшенных высокооктановых бензинов, значительно превосходящих по экологическими показателям и эксплуатационным свойствам, выпускаемое в настоящее время в России топливо «Класса 5». Промышленное производство улучшенных высокооктановых бензинов Аи-95 класса Евро-6 началось в апреле на Уфимской группе НПЗ Компании. Для улучшенных бензинов «Роснефть» разработала новую технологию производства и установила более жесткие требования по шести основным показателям.

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