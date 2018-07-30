«Роснефть» выбилась в лидеры

Акции «Роснефти» могут стать самыми привлекательными бумагами среди всего российского ТЭКа, считают аналитики американского Goldman Sachs. По их оценкам, дивидендные выплаты «Роснефти» будут расти как минимум на 15 процентов ежегодно, и к 2020 году доходность бумаг составит 10 процентов. Это абсолютный рекорд среди всех компаний нефтегазового сектора. Стать лидером «Роснефть» сможет уже в этом году: по оценкам аналитиков Goldman Sachs, дивидендная доходность бумаг компании по итогам 2018 года составит 8 процентов.

Нынешний лидер — «Татнефть». Доходность ее бумаг по итогам 2017 года составила 5,9 процентов по оценкам Bloomberg. Прошлогодний показатель «Роснефти» — 2,8 процента.

Веру в рост доходности бумаг «Роснефти» в инвесторов вселила новая стратегия компании: в мае «Роснефть» объявила, что планирует сократить совокупную долговую нагрузку не менее чем на 500 миллиардов рублей, снизить целевой уровень капзатрат на 20 процентов и запустить программу обратного выкупа своих акций на 2 миллиарда долларов. «Инициатива реализуется в дополнение к уже утвержденной дивидендной политике по выплате не менее 50 процентов чистой прибыли по стандартам МСФО и направлена на повышение доходности для акционеров и улучшение инвестиционной привлекательности «Роснефти»», — пояснил «Ленте.ру» представитель компании, отметив, что по итогам 2017 года общий объем дивидендных выплат компании составил 111,1 миллиарда рублей, увеличившись на 75 процентов по сравнению с предыдущим годом.

«Агрессивная политика "Роснефти" в области слияний и поглощений в 2016 году была продиктована мнением руководства компании о том, что рыночная цена на нефть достигла дна и, следовательно, компания находилась в режиме активного инвестирования. Нынешнее предпочтение руководства отдается рационализации портфеля и дальнейшему повышение операционной эффективности компании», — отмечается в отчете Goldman Sachs.

Российские инвесторы разделяют позитивный настрой в отношении бумаг «Роснефти». На днях ИК «Велес Капитал» повысила прогнозную стоимость акций компании на 30 процентов — до 560 рублей за акцию. «"Роснефть" сообщила о том, что снижение долговой нагрузки теперь является для компании приоритетным направлением. На наш взгляд, это является сильным драйвером роста капитализации компании», — отмечается в отчете инвестиционной компании.

«Гарантии существенного снижения финансовых обязательств и решение о buy back станут настоящим уколом адреналина для котировок "Роснефти", которые имеют все шансы обновить исторические максимумы», — соглашается начальник аналитического департамента «Альпари» Александр Разуваев.