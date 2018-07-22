Сечин спрогнозировал цену на нефть к концу года

Цена на нефть до конца года составит максимум 80 долларов за баррель, причем в самой компании заложена цена в 63 доллара. Такой прогноз сделал глава «Роснефти» Игорь Сечин. Об этом он рассказал в эфире телеканала Россия 1. Его цитирует РИА Новости.

«Значит, сегодня мы видим цену порядка 75 долларов, я думаю, что ну примерно в этих пределах цена и будет находиться — 75, максимум — 80 долларов за баррель», — предположил он.

На момент публикации материала цена на сентябрьский фьючерс нефти Brent составляла 72,9 доллара за баррель.

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В мае 2018 года аналитики Bank of America пришли к выводу, что нефть подорожает до 100 долларов.Эксперты связали рост цены с риском срыва поставок из Венесуэлы и Ирана, а также из-за сокращения мировых запасов нефти.

В конце июня страны — участницы соглашения ОПЕК+ согласовали увеличение уровня добычи нефти. Уровень будет поднят на один миллион баррелей в сутки пропорционально между всеми государствами. Предполагается, что доля России составит 200 тысяч баррелей в сутки.

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