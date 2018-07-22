Экономика
 
Последние новости
Переехавшая в Канаду Медведева рассказала об открывшемся ей новом мире
Мост между Россией и Китаем смыло
Заплыв жителей Тольятти по затопленным улицам на матрасе попал на видео
Раскрыты мерзкие секреты работы в общепите
Президент Аргентины без разрешения пустил к себе военных США
Волгоградский клуб заплатил 26 миллионов рублей за аренду стадиона ЧМ-2018
В России начали строить «отечественный Falcon 9»
Петербуржец решил помочь незнакомке и умер
Telegram упал и быстро поднялся
Новости партнеров

Сечин спрогнозировал цену на нефть к концу года

Перейти в «Мою Ленту»

Цена на нефть до конца года составит максимум 80 долларов за баррель, причем в самой компании заложена цена в 63 доллара. Такой прогноз сделал глава «Роснефти» Игорь Сечин. Об этом он рассказал в эфире телеканала Россия 1. Его цитирует РИА Новости.

«Значит, сегодня мы видим цену порядка 75 долларов, я думаю, что ну примерно в этих пределах цена и будет находиться — 75, максимум — 80 долларов за баррель», — предположил он.

На момент публикации материала цена на сентябрьский фьючерс нефти Brent составляла 72,9 доллара за баррель.

В мае 2018 года аналитики Bank of America пришли к выводу, что нефть подорожает до 100 долларов.Эксперты связали рост цены с риском срыва поставок из Венесуэлы и Ирана, а также из-за сокращения мировых запасов нефти.

В конце июня страны — участницы соглашения ОПЕК+ согласовали увеличение уровня добычи нефти. Уровень будет поднят на один миллион баррелей в сутки пропорционально между всеми государствами. Предполагается, что доля России составит 200 тысяч баррелей в сутки.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Россия добилась резкого повышения добычи нефти
Нефти предрекли цену 100 долларов за баррель
Сечин назвал преувеличенными слухи о смерти нефти
Другие материалы рубрики
Экономика00:0221 июля

Шальной куш

На этих людей свалилось богатство. На что они его спустили?
08:29Сегодня

Франция заявила о начале торговой войны между США и Европой

23:4221 июля

МВФ раскритиковал экономическую политику Трампа

11:28Сегодня

Реальные зарплаты в Белоруссии обогнали российские

Экономика20:1120 июля

«Если нельзя защитить логотип, то и создавать его не стоит»

Адвокат издательства «Просвещение» о парадоксах юридической практики
22:3020 июля

ФСБ предсказала рост тарифов на связь из-за «пакета Яровой»

20:2116 июля

США пригрозили конкуренцией «Северному потоку-2»

13:0221 июля

Нефтяники США выступили против ужесточения антироссийских санкций

Экономика00:0118 июля
Мохаммед бен Салман

Дали заднюю

Саудовская Аравия обманула весь мир. Виновата нефть
18:4320 июля

«Россети» начали масштабные учения в Дагестане

21:2620 июля

Названа сумма материнского капитала после «разморозки» индексации

16:0520 июля

США поставили Китаю ультиматум

Россия
«А как без матюков?»
Мат проник в русский язык вместе с сексом. И сделал его богаче
Депутат остановил вентилятор языком
«Этих денег хватит только на хлеб»
Советские пенсионеры жили, а не выживали. Так ли это на самом деле?
Россиянам рассказали о количестве праздников в 2019 году
СПЧ попросил американцев вступиться за арестованную Марию Бутину
Участников незаконных митингов начнут отпускать быстрее и судить мягче
Таксист вышвырнул клиентов на трассе из-за крупной купюры
Все материалы
Мир
Долина страха
Этих женщин жестоко насиловали буддисты. Теперь они умирают вместе с детьми
В России насчитали сотни тысяч рабов
Без кокаина
Геи, бандиты и фальшивые деньги: чем живет Колумбия
Российские военные в Сирии сбили запущенный боевиками беспилотник
Российскую базу в Сирии дважды атаковали беспилотники
Британцы пустились на поиски «Новичка» в общественных туалетах
Над гольф-клубом Трампа перехватили самолет
Все материалы
Бывший СССР
Петерис СпрогисЛовушка дьявола
Епископ решил стать президентом Латвии. Ему помешала «рука Москвы»
«Вор в законе был чуть ли не в каждом дворе»
Криминальные авторитеты жили в Армении спокойно. Но у новой власти свои правила
Рабочий попал под 80 тонн камней и выжил
Украина придумала для России морские санкции
США и Украина отвергли идею референдума в Донбассе
Украина усмотрела в референдуме в Донбассе репетицию развала
Проблемный член
Что мешает Украине вступить в НАТО
Все материалы
Экономика
Шальной куш
На этих людей свалилось богатство. На что они его спустили?
«Если нельзя защитить логотип, то и создавать его не стоит»
Адвокат издательства «Просвещение» о парадоксах юридической практики
Мохаммед бен СалманДали заднюю
Саудовская Аравия обманула весь мир. Виновата нефть
Франция заявила о начале торговой войны между США и Европой
Реальные зарплаты в Белоруссии обогнали российские
ФСБ предсказала рост тарифов на связь из-за «пакета Яровой»
Нефтяники США выступили против ужесточения антироссийских санкций
Все материалы
Силовые структуры
Идентификация Бора
Он был вором в России и гангстером в Америке. Его убили за уход на покой
По делу о госизмене в «Роскосмосе» арестовали 74-летнего ученого
«Это место называют новым ГУЛАГом»
Из сибирских колоний все чаще бегут заключенные. Они боятся пыток тюремщиков
Неизвестные обстреляли патруль ДПС в Дагестане и убили двух полицейских
В СК удивились новости о задержании подозреваемого в пытках тюремщика
ФСБ нашла шпионов в «Роскосмосе»
Секретный проект гиперзвукового оружия под угрозой слива на Запад
Первого подозреваемого в пытках заключенного в Ярославле заметили в наручниках
Все материалы
Наука и техника
Еще не конец
Почему людям так хочется умереть: феномен Dark Souls
Русская медь
Что вы знаете о главном металле XXI века: тест «Ленты.ру»
В США признали превосходство российского ядерного оружия
Радиоактивное облако от «Фукусимы» заразило калифорнийское вино
Доказана польза аспирина в борьбе с раком
Ученые предсказали серьезные катаклизмы в России
Чудеса света
Эти неземные снимки сделаны на обычный iPhone
Все материалы
Спорт
Александр УсикПорхал и жалил
Украинец Усик победил россиянина Гассиева. Теперь он король
Переехавшая в Канаду Медведева рассказала об открывшемся ей новом мире
Волгоградский клуб заплатил 26 миллионов рублей за аренду стадиона ЧМ-2018
Владелец «Спартака» рассказал о переизбытке игроков в команде
«Челси» отказался продать футболиста «Реалу» за 190 миллионов евро
Алиссон в стране чудес
Этот бразилец стал самым дорогим вратарем мира. За что?
Слова Порошенко о победе Усика сочли идиотизмом
Все материалы
Культура
«Безупречный был человек»
Психушка, пивняк, тюрьма: правда и мифы Владимира Высоцкого
Кевин и его мальчики
Кино недели: от малолетних миллиардеров до страдающих секс-роботов
«Моя сексуальность не существует отдельно от культуры»
Однополая любовь, вуайеризм и бабочки в животе глазами 20-летней афроамериканки
Пореченков снова сыграет в «Агенте национальной безопасности»
Названы самые богатые музыканты
Участник группы Migos попался на хранении оружия
Актера из «Трансформеров» заподозрили в нападении на женщину
Все материалы
Интернет и СМИ
«Ты кусок дерьма. И каждый думает так же»
Главный комик-самодур настроил против себя половину Америки и вышел победителем
Telegram упал и быстро поднялся
В Казахстане после удара ножом умер игрок КВН
Блогера Мэддисона признали врагом Украины
Московский школьник произвел фурор в британском «Голосе» после провала в России
Угрозы «слить» интимные записи с веб-камер принесли шантажистам целое состояние
После прочтения убить
Эта страна чуть не сломала интернет. Из-за него же она утонула в кровавых бойнях
Все материалы
Ценности
Черный змей
Он скармливал врагов крокодилам и останавливал летящие пули
Грязный Пол
Миллионы трупов и сказочные богатства самого загадочного диктатора
Цветы без детей
Они захватили мир, а потом исчезли. Остались только фенечки
Американские моряки посмотрели на женщин и захотели носить бороды
Мужчины начали носить сломанные часы ради стиля
Ким Кардашьян заработала пять миллионов долларов за пять минут
Обувь Меган Маркл стала примером для женщин из королевской семьи
Все материалы
Путешествия
Цирк приехал
Что творится в Сочи в самый горячий сезон
Черная мечта
Фашисты построили в Африке рай. Что от него осталось?
Жертвы порядка
Жизнь норвежцев похожа на рай. Почему же они несчастны?
Британцы сравнили личные самолеты Путина и Трампа
Туристы случайно пересекли украинскую границу и поплатились
Опубликована фотография повздорившего с украинцем в Турции россиянина
Названы любимые курорты знаменитостей
Все материалы
Из жизни
Жил и умер
Он украл личность мертвого ребенка. Его вычислили, но загадок стало больше
Старушка накрасилась просроченной тушью и ослепла
Русский «наци-лорд» в мексиканской тюрьме преобразился в священника-конкистадора
Тайная комната
Она пробралась туда, где люди оголяются, страдают и плачут от счастья
Женщины доверились противозачаточному приложению и забеременели
Самовоспламенившиеся чипсы дважды подожгли завод в США
Пенсионер поборол двух грабителей бильярдным кием
Все материалы
Квиз: советские машины против современных
Кого сейчас способна догнать Волга для КГБ и есть ли машины вместительнее Победы?
Автомобили Apple
Как бы выглядели iCars от Стива Джобса
Dacia и Renault Duster II. --За что их критикуют?
Duster второго поколения ждать еще год, но мы узнали, чем он не угодил нашим европейским коллегам
Останется только дизайн
Однажды автомобили перестанут быть для нас необходимостью. Но утратят ли они роль объекта желания?
Появились фотографии новой «восьмерки» BMW без крыши
Porsche построит в единственном экземпляре уникальный классический спорткар
Марк Уолберг решил торговать машинами Chevrolet
Все материалы
«Не хватает воды, но это ничего»
Иностранные болельщики рассказали правду о российских квартирах
Проклятая миля
Как у Кремля появились дома-призраки
Вечный отпуск
Россияне скупают жилье в Турции. Хватит на всех!
Абрамович купил в Лондоне пентхаус за 30 миллионов фунтов
Киевляне забили тревогу из-за странных меток в жилых домах
Определены города России с дешевым съемным жильем
Москвич дал сыну денег на покупку квартиры и пожалел
Все материалы