«Роснефть» оказалась в фокусе рынка

Опережающее восстановление добычи в рамках ОПЕК+ и инициативы, нацеленные на рост капитализации, превратили «Роснефть» в фаворита рынка. Один из крупнейших американских инвестиционных банков Goldman Sachs повысил прогнозную стоимость депозитарных расписок «Роснефти» на 27 процентов — до 9,5 долларов за бумагу, а также свои рекомендации по акциям компании до «покупать», говорится в отчете банка. Кроме того, бумаги «Роснефти» включены аналитиками Goldman Sachs в список наиболее предпочтительных объектов инвестирования в регионе CEEMEA (Центральная и Восточная Европа, Ближний Восток и Африка).

«Агрессивная политика "Роснефти" в области слияний и поглощений в 2016 году была продиктована мнением руководства компании о том, что рыночная цена на нефть достигла дна и, следовательно, компания находилась в режиме активного инвестирования. Нынешнее предпочтение руководства отдается рационализации портфеля и дальнейшему повышение операционной эффективности компании», — отмечается в отчете Goldman Sachs.

Российские инвесторы разделяют оптимизм в отношении «Роснефти». Ранее свои рекомендации по ее бумагам также повысили инвесткомпании Sova Capital (до 7,8 долларов за GDR и до 492 рублей за акцию с рекомендацией «покупать») и «Велес Капитал (до 560 рублей за акцию).

Веру в рост доходности бумаг «Роснефти» в инвесторов вселила новая стратегия компании: в мае «Роснефть» объявила, что планирует сократить совокупную долговую нагрузку не менее чем на 500 миллиардов рублей, снизить целевой уровень капзатрат на 20 процентов и запустить программу обратного выкупа своих акций на 2 миллиарда долларов.

«Эти планы реализуемы даже при консервативном прогнозе цен на нефть на уровне 60 долларов за баррель и среднем курсе 62 рубля за доллар», — считают аналитики «Велес Капитал». «Компания сможет погасить 586 миллиардов рублей вместо запланированных 500 миллиардов рублей. Исходя из наших прогнозов на текущий год (70 долларов за баррель, 61 рубль за доллар), компания сможет погасить 669 миллиардов рублей обязательств, и мы ожидаем перевыполнения заявленной суммы в 500 миллиардов рублей», — отмечается в отчете инвесткомпании.

«Котировки "Роснефти" показывают устойчивую динамику к росту. Показательным является стремительный отскок бумаг компании после глобальной распродажи всех российских активов, которая наблюдалась на рынке в апреле этого года: большинство акций, в том числе любимец инвесторов "Сбербанк", до сих пор не смогли полностью восстановить утраченные позиции, а вот котировки "Роснефти" не только быстро закрыли падение, но и пошли выше. Это свидетельствует об устойчивом интересе инвесторов к компании и их позитивных ожиданиях относительно дальнейшего роста капитализации», — поясняет старший аналитик БКС Сергей Суверов.

«Гарантии существенного снижения финансовых обязательств и решение о buy back станут настоящим уколом адреналина для котировок "Роснефти", которые имеют все шансы обновить исторические максимумы», — считает начальник аналитического департамента «Альпари» Александр Разуваев. «Инвесторы уже оценили решение компании увеличить дивиденды: на фоне новостей о рекордных выплатах акции "Роснефти" на Московской бирже обновили рекорд с февраля 2017 года. В целом же с начала года бумаги компании выросли в цене более чем на 37 процентов», — подсчитал эксперт.

«Рост капитализации "Роснефти" долгое время сдерживался высокой долговой нагрузкой и неопределённостью в отношении дальнейшей инвестиционной активности компании, то есть риском новых покупок и высоким капексом. Обещание значительно сократить долг на фоне снижения капзатрат и стабильных дивидендов успокоит инвесторов и надолго закрепит акции "Роснефти" в статусе фаворита рынка», — поясняет аналитик «Атона» Александр Корнилов. «Четкие цели и конкретные сроки — вот что оценили инвесторы в новых инициативах "Роснефти"».