Глава «Роснефти» рассказал о путях повышения эффективности процессов добычи

Существующие запасы позволяют «Роснефти» за 20 лет добыть на 500 миллионов тонн нефти больше, чем предполагают существующие технические планы. Об этом в статье в газете «Известия» рассказал глава компании Игорь Сечин. При этом он подчеркнул, что такого результата можно достичь только при условии повышения эффективности процессов добычи.

В качестве мер, которые, по словам Сечина, необходимо принять, повышение коммерческой скорости бурения, применение многостадийных гидроразрывов пласта, увеличение доли горизонтального бурения скважин как минимум до 40 процентов. Также он упомянул повышение эффективности внутреннего сервиса, применение типовых решений в процессах строительства, пересмотр стандартных решений в пользу инновационных.

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«Наше стратегическое преимущество — огромные традиционные запасы нефти на суше в регионах с развитой инфраструктурой. Наши стратегические перспективы — колоссальные запасы шельфа», — отметил Сечин.

Благодаря развитию технологий «Роснефть» планирует обеспечить 98 процентов успешности геологоразведочных работ. Компания, по его словам, будет добиваться технологического лидерства.

Кроме того, новая стратегия позволит еще больше расширить возможности в нефтесервисе, подчеркнул он.

В этой же статье Сечин заявил, что «Роснефть» поставила задачу стать третьей компанией в мире по добыче газа.