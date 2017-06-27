«Роснефть» поставила задачу стать третьей компанией в мире по добыче газа

«Роснефть» ставит перед собой задачу в начале следующего десятилетия стать третьей компанией в мире по добыче газа. Об этом в своей статье, опубликованной в газете «Известия», заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин.

Он напомнил, что в прошлом году «Роснефть» превратилась в крупнейшего независимого производителя газа в России и вышла по добыче газа на шестое место в мире среди публичных компаний.

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По его словам, планируется к 2020 году нарастить добычу газа до 100 миллиардов кубометров и долю на российском рынке до 20 процентов. Также Сечин рассказал о расширении газового бизнеса на международном уровне, приведя в пример проекты в ряде стран.

Также компания рассматривает возможности использования газа для собственной электрогенерации. Сечин отметил, что компания владеет энергетическими объектами в России мощностью более чем 2,5 мегаватт и планирует нарастить мощности до 3–3,5 мегаватт.

Кроме того, глава «Роснефти» отметил, что, как ожидается, мировой спрос на нефтехимическую продукцию будет расти быстрее, чем рост ВВП и потребление нефтепродуктов, что, по его словам, создает дополнительные перспективы для этого направления бизнеса компании.

22 июня, выступая на годовом собрании акционеров, Сечин заявил, что реализация стратегии «Роснефть-2022» позволит повысить рыночную стоимость компании на 25-30 процентов. При этом ежегодные инвестиции «Роснефти» в текущем и будущем годах составят один триллион рублей.