Американский банк признался в дискриминации женщин и чернокожих

Банковская группа Citigroup раскрыла сведения о средних зарплатах своих сотрудников по всему миру, пишет Bloomberg. Оказалось, что женщины зарабатывают на 29 процентов меньше мужчин.

Также стало известно, что чернокожие сотрудники Citigroup в США зарабатывают в среднем на семь процентов меньше белых.

При этом, согласно раскрытым данным, болtе половины сотрудников Citigroup — женщины, однако на руководящих постах их доля составляет только 37 процентов. Последние годы в банке неуклонно сокращается количество чернокожих работников, в настоящий момент им отведено только 1,8 процента мест в топ-менеджменте.

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«Это сложные цифры. Очевидно, что мы должны обеспечить 100-процентный паритет, и именно к этому мы и стремимся», — отметила руководитель кадрового подразделения Citigroup Сара Вехтер. К 2021 году компания намерена довести долю женщин и чернокожих в руководстве до 40 и 8 процентов соответственно.

В начале 2018 года разрыв в зарплатах в Citigroup был больше: тогда женщины зарабатывали в среднем на 44 процента меньше мужчин. В свою очередь, руководство банковской группы заявляло, что собирается устранить разницу до конца года.

Citigroup основана в 1812 году, входит в четверку крупнейших банковских групп США. Имеет в своем составе подразделения, отвечающие за потребительское и корпоративное кредитование, инвестиционный банкинг. Также Citigroup является одним из первичных дилеров Федерального казначейства США, уполномоченных покупать новые выпуски американского госдолга.

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