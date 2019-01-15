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НТВ рассказал о бегстве американцев в Россию из-за бедности

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ntv.ru

На телеканале НТВ вышел сюжет об американцах, которые бегут из США в поисках лучшей жизни. Запись эфира опубликована на сайте канала.

В сюжете сообщалось, что уехать из страны мечтает почти треть американцев. Зрителям продемонстрировали статистику: среди наиболее распространенных причин упомянули стремление посмотреть мир или найти новую работу, а также улучшение финансового положения. Последний пункт был переиначен в формулировку «убежать от высоких налогов и цен».

Три героя сюжета — живущие за границей американцы — единогласно заявили, что получают намного большие зарплаты, чем на родине. Двое из них обосновались в России, один — в Латвии. «Здесь я зарабатываю больше, а трачу меньше», — сообщил новоявленный москвич Майкл Лутц.

По его словам, в Москве «невозможно ничего не делать» и легко получить достойный уровень жизни. Также американец заявил, что в России намного выше уровень культуры.

Корреспондент НТВ уточнил, что из-за повышения цен из Нью-Йорка ежедневно уезжает около сотни человек. «Цифра, невиданная со времен Великой депрессии!» — сообщил он.

В декабре в эфире канала «Россия 1» появился сюжет о пользе гомеопатии, официально признанной лженаукой. В нем рассказывалось об отличных результатах клинических испытаний сахарных шариков.

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