Телеканал «Россия 1» расхвалил лженауку

На телеканале «Россия 1» вышел сюжет о пользе гомеопатии, которую официально признали лженаукой. Эфир программы «Утро России» от 22 декабря опубликован на YouTube.

В сюжете ведущие рассказали, что знаменитости лечат сахарными шариками вирусные инфекции, укусы пчел и синяки. Они отметили, что по данным социологов более половины россиян, использующих гомеопатию, считают ее эффективной.

В качестве эксперта в эфире выступила профессор Первого медицинского университета имени Сеченова Инесса Миненко. По ее словам, клинические испытания гомеопатических препаратов на животных и недоношенных младенцах показали хорошие результаты. Миненко подчеркнула, что эффективность такого метода лечения зависит от позы пациента во сне, цвета его глаз и волос и других необычных факторов.

Днем ранее на телеканале РЕН ТВ вышел сюжет о заразности рака. Об этом рассказывал и телеканал «Звезда», после чего жительница одного из домов Москвы потребовала выселить из подъезда семьи с онкобольными детьми, которым благотворительный фонд предоставил квартиры на время лечения. Москвичка начала сбор подписей в поддержку выселения больных раком, поскольку боялась заразиться.

В 2017 году комиссия при президиуме Российской академии наук признала гомеопатию лженаукой и порекомендовала Минздраву изъять из продажи все гомеопатические препараты, а антимонопольной службе — защитить потребителей от недостоверной рекламы о «лечебных свойствах» таких средств. ФАС поддержала позицию ученых.

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