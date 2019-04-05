Россияне уверовали в успешных женщин

Большинство россиян верит, что женщины могут добиться успеха в любой профессии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на опрос Национального агентства финансовых исследований.

74 процента респондентов рассказали, что верят в способности женщин добиваться успехов в своих профессиональных сферах. Кроме того, в их компетенции не сомневаются 80 процентов руководителей бизнес-предприятий.

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Превосходство женщин-руководителей над мужчинами отметили только 12 процентов россиян и 14 процентов руководителей предприятий. Равенство мужчин и женщин на ответственных должностях подчеркнули 43 процента россиян и 34 процента руководителей. О том, что мужчины справляются с руководящими функциями лучше, заявили лишь 42 процента опрошенных.

Если же говорить о заместителе начальника, его пол не имеет значения для 39 процентов россиян. Другие 39 процентов заявили, что предпочли бы видеть на этой должности мужчину, женщине-заму отдали предпочтение 18 процентов. Среди представителей бизнеса нейтральное отношение к полу сотрудника отмечается у 27 процентов опрошенных. 36 процентов бизнесменов выразили желание видеть в качестве помощника мужчину, 35 процентов — женщину.

Опрос проводился в феврале 2019 года, в нем приняли участие 1,6 тысячи человек старше 18 лет в 50 регионах России и 500 руководителей предприятий в восьми федеральных округах.

Накануне празднования 8 Марта уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала о поступающих к ней жалобах на половую дискриминацию, а также поделилась мнением о причинах безнаказанности проявлений харассмента и своим видением главного предназначения женщин.

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