Власти захотели лишить миллионы россиянок короткого рабочего дня

Минтруд рассматривает возможность увеличить продолжительность рабочего дня у работающих в сельской местности женщин с нынешних 36 часов до 40 часов в неделю, пишут «Известия».

Издание указывает, что работницы получают полную зарплату при коротком рабочем дне. Эта норма была закреплена в постановлении Верховного Совета РСФСР от 01.11.1990 № 298/3-1 «О неотложных мерах по улучшению положения женщин, семьи, охраны материнства на селе». Сейчас чиновники хотят ее отменить, но почему, в министерстве говорить отказываются.

В ведомстве прошло как минимум два совещания по этой теме. Вопрос об отмене нормы будет рассмотрен российской трехсторонней комиссией (РТК) в первой половине 2019-го.

Против инициативы выступает профсоюз работников агропромышленного комплекса. По словам зампреда профсоюза Галины Юровой, которая присутствовала на обсуждениях в Минтруде, сельским женщинам необходимо дополнительное время, чтобы справляться с высокой нагрузкой по домашнему хозяйству и заботиться о своем приусадебном участке. Она отметила, что до сих пор многим россиянкам приходится растапливать печь и носить воду из колодца. Долгая дорога с детьми в школу, приготовление еды также отнимают время. «Мы считаем, что отменять льготы можно только после того, как качество жизни на селе значительно повысится», — сказала Юрова.

Проректор Академии труда Александр Сафонов отметил, что увеличение рабочих часов может спровоцировать рост безработицы на селе, поскольку в таком случае для выполнения нужного объема работы понадобится меньше людей.

По подсчетам Росстата, в России около 12,9 миллиона женщин работают в сельской местности. Это 63,3 процента от общего числа жительниц села, которых в стране насчитывается 20,3 миллиона.

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