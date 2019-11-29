Стали известны детали финальной версии закона о домашнем насилии

В последней версии законопроекта о домашнем насилии предусмотрено примирение сторон, описаны виды насилия — физическое, психическое и имущественное, а также раскрыт механизм профилактики и помощи пострадавшим. Об этом сообщило принадлежащее Григорию Березкину РБК, ознакомившееся с последней версией документа до его внесения в Госдуму.

По словам авторов документа, семейно-бытовое насилие — это действие или бездействие, которое причиняет или содержит угрозу причинения физического, психического страдания или имущественного вреда и не содержит признаки иных правонарушений. Соответствующие общественные и некоммерческие организации будут обязаны содействовать примирению жертвы с виновником, а также выяснять и устранять причины насилия за счет индивидуальной работы с нарушителям. Отмечается, что документ предусматривает конфиденциальность как пострадавших от насилия, так и нарушителей закона.

В профилактике и помощи пострадавшим от такого насилия будут участвовать полиция, прокуратура, общественные организации, уполномоченные по правам человека, органы власти, медицинские и другие учреждения. Отмечается, что они должны не только бороться с последствиями насилия, но и предупреждать его. Если насилие продолжается или есть угроза его повторения, жертву должны защищать вне зависимости от возбуждения уголовного дела.

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Для начала профилактики нужно либо заявление пострадавшего, либо обращение тех, кто узнал о насилии. Ее могут начать также по сведениям органов власти или по решению суда. Отмечается, что госорганы будут рассматривать такие заявления незамедлительно. Для потенциальных нарушителей предусмотрены профилактические беседы, помощь в социальной адаптации, профилактический учет.

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Защитное предписание предлагается выдавать пострадавшим от семейно-бытового насилия и тем, кому оно угрожает. Предписание, или защитный ордер, выносится по согласию жертвы или ее законных представителей. Оно запрещает нарушителю вступать в любые контакты с пострадавшим. Это распространяется на телефонные звонки и общение в интернете, а также попытки установить местонахождение пострадавшего. Предписание действует в течение 30 суток, его действие можно будет продлить до 60 суток.

Если выдавший его полицейский подозревает, что предписание не остановит нарушителя, он может обратиться в суд за судебным защитным ордером — его можно продлевать на срок до года. По нему суд может обязать нарушителя пройти специальную психологическую программу, перестать проживать с пострадавшей или пострадавшим, а также передать жертве ее имущество и документы.

28 ноября спикер Совета Федерации Валентина Мативенко сообщила, что 29 ноября на сайте Совфеда появится проект закона о домашнем насилии, его вынесут на открытое обсуждение, передает «Интерфакс». Обсуждение продлится в течение двух недель.

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