Стали известны детали финальной версии закона о домашнем насилии

В последней версии законопроекта о домашнем насилии предусмотрено примирение сторон, описаны виды насилия — физическое, психическое и имущественное, а также раскрыт механизм профилактики и помощи пострадавшим. Об этом сообщило принадлежащее Григорию Березкину РБК, ознакомившееся с последней версией документа до его внесения в Госдуму.
По словам авторов документа, семейно-бытовое насилие — это действие или бездействие, которое причиняет или содержит угрозу причинения физического, психического страдания или имущественного вреда и не содержит признаки иных правонарушений. Соответствующие общественные и некоммерческие организации будут обязаны содействовать примирению жертвы с виновником, а также выяснять и устранять причины насилия за счет индивидуальной работы с нарушителям. Отмечается, что документ предусматривает конфиденциальность как пострадавших от насилия, так и нарушителей закона.
В профилактике и помощи пострадавшим от такого насилия будут участвовать полиция, прокуратура, общественные организации, уполномоченные по правам человека, органы власти, медицинские и другие учреждения. Отмечается, что они должны не только бороться с последствиями насилия, но и предупреждать его. Если насилие продолжается или есть угроза его повторения, жертву должны защищать вне зависимости от возбуждения уголовного дела.
Для начала профилактики нужно либо заявление пострадавшего, либо обращение тех, кто узнал о насилии. Ее могут начать также по сведениям органов власти или по решению суда. Отмечается, что госорганы будут рассматривать такие заявления незамедлительно. Для потенциальных нарушителей предусмотрены профилактические беседы, помощь в социальной адаптации, профилактический учет.
Защитное предписание предлагается выдавать пострадавшим от семейно-бытового насилия и тем, кому оно угрожает. Предписание, или защитный ордер, выносится по согласию жертвы или ее законных представителей. Оно запрещает нарушителю вступать в любые контакты с пострадавшим. Это распространяется на телефонные звонки и общение в интернете, а также попытки установить местонахождение пострадавшего. Предписание действует в течение 30 суток, его действие можно будет продлить до 60 суток.
Если выдавший его полицейский подозревает, что предписание не остановит нарушителя, он может обратиться в суд за судебным защитным ордером — его можно продлевать на срок до года. По нему суд может обязать нарушителя пройти специальную психологическую программу, перестать проживать с пострадавшей или пострадавшим, а также передать жертве ее имущество и документы.
28 ноября спикер Совета Федерации Валентина Мативенко сообщила, что 29 ноября на сайте Совфеда появится проект закона о домашнем насилии, его вынесут на открытое обсуждение, передает «Интерфакс». Обсуждение продлится в течение двух недель.