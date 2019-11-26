В правительстве порассуждали о наказании за домашнее насилие

В России недостаточно штрафа в качестве наказания за семейное насилие. Об этом говорится в докладе «О результатах мониторинга правоприменения в РФ за 2018 год», опубликованном на сайте правительства во вторник, 26 ноября.

Отмечается, что преступления, касающиеся насилия в семье, зачастую совершают люди без постоянного дохода. Многие из них имеют судимости. «Это может означать, что средства исправления осужденных были выбраны неверно, без учета индивидуализирующих признаков», — говорится в тексте доклада.

Авторы доклада считают, что «в большинстве случаев суд недостаточно уделял внимания характеристике потерпевших и последствиям совершения в отношении них преступлений». Кроме того, уточняется, что потерпевшие, как правило, не обращаются в полицию.

«Представляется необходимым определить комплекс мер, направленных на снижение случаев насилия в семье, предусматривающих как совершенствование законодательства, так и оказание материальной и психологической поддержки таким семьям», — подчеркивают авторы доклада.

25 ноября в Москве на площади Яузские Ворота прошел массовый согласованный пикет против домашнего насилия, приуроченный к международному Дню борьбы против насилия в отношении женщин. На пикет россияне вышли с плакатами «Насилие не семейное дело», «Бьет — значит сядет», «Семью разрушает насилие, а не возможность жертв получить защиту». Кроме требований принять закон о профилактике семейно-бытового насилия, участники акции выступили в поддержку сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, который издевался над ними и, по версии защиты девушек, насиловал их.

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