Дочь Ефремова рассказала о домашнем насилии и психологических травмах

Дочь актера Михаила Ефремова Анна Мария рассказала о домашнем насилии и психологических травмах. Интервью с ней опубликовало издание «Афиша Daily».

В настоящее время она просит называть себя Аэм Тиллмари и идентифицирует себя как небинарную персону. «"Здравствуйте, меня зовут Аэм Тиллмари, пожалуйста, обращайтесь ко мне в мужском роде": такая формулировка для обычного человека пока звучит странновато, поэтому я не употребляю ее в бытовых ситуациях, в магазине или такси, но говорю так при знакомстве с людьми, в которых чувствую ауру безопасности», — поясняет дочь Ефремова.

Анна Мария вспомнила, что мать Ксения Качалина часто избивала ее, а с отцом она виделась пару раз в неделю, так как родители были в разводе. В связи с проблемами в семье девушка много времени проводила на интернет-форумах, в том числе на «Дваче». Она добавила, что насилие, с которым она столкнулась в детском возрасте, помогло ей обрести отличное чувство юмора, а также привело к большим тратам на психотерапию.

Дочь Ефремова призналась, что у нее посттравматическое стрессовое расстройство. Она выразила надежду, что тот опыт, о котором она рассказывает, поспособствует принятию закона о домашнем насилии и убедит пролайферов «больше заботиться о живых детях, чем о еще не рожденных».

Анна Мария часто высказывается о домашнем насилии в ее семье. В сентябре она рассказала, что мать часто включала песни Земфиры, выпивала и избивала ее.