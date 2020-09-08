Дочь Михаила Ефремова показала возлюбленную

19-летняя дочь актера Михаила Ефремова Анна Мария показала в Instagram свою возлюбленную.

На кадрах они целуются в Минске на митинге оппозиции.

По информации портала News.ru, это некая Евгения Велько. Та в своем аккаунте называет себя «музыкантом (автор, исполнитель, преподаватель), журналистом, квир- и психоактивистом».

Ранее дочь Ефремова из-за аварии, устроенной отцом, столкнулась с травлей в соцсетях. Ей пожелали «гореть в огне», посоветовали лечиться и назвали ее маленькой стервой.

Фотографии были размещены за день до вынесения приговора Михаилу Ефремову за пьяное ДТП. Ранее телеведущий Андрей Малахов предположил, что проблемы с алкоголем у актера могли возникнуть из-за того, что он не мог принять факта, что его дочь является трансгендером.