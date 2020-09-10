Дочь Ефремова рассказала о каминг-ауте и об избивавшей ее под Земфиру матери

Анна Мария Ефремова рассказала о том, как совершила каминг-аут перед отцом, актером Михаилом Ефремовым, и заявила, что ее мать избивала ее под музыку Земфиры. Интервью с небинарной персоной опубликовано на YouTube-канале «Между нами».

«Если вы включите некоторые песни Земфиры — какая ирония, Земфира это просто близкая подруга моей крестной — то у меня начнутся вьетнамские флешбэки с забиванием в угол и покачиванием. Потому что мама очень любила Земфиру, пить и бить под Земфиру меня», — заявила Анна Мария.

Дочь Ефремова также поведала, как совершила каминг-аут перед отцом после приезда из детского лагеря в 2011 году. «Мы сидели в машине, я типа такой: "Пап, я, кажется, того, девочек люблю". Отец некоторое время так задумчиво посмотрел в руль, машины тронулись, и он такой: "Ну, я тоже". Судя по количеству жен, он действительно любит девушек», — рассказала она.

В августе дочь Ефремова сравнила себя с сыном президента Белоруссии Александра Лукашенко Николаем. Она напомнила, что дети не виноваты в том, что делают их родители.

8 сентября суд приговорил Ефремова к восьми годам лишения свободы за смертельное ДТП в центре Москвы. Кроме того, актера на три года лишили водительских прав. Его защита обжаловала приговор. Авария с участием автомобиля артиста произошла 8 июня. Внедорожник Ефремова выехал на встречную полосу и столкнулся с другой машиной, за рулем которой был водитель Сергей Захаров. Он погиб.