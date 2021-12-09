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Путину предложили внести в Уголовный кодекс статью о пытках

Член ОНК Меркачева попросила Путина внести в УК России статью о пытках
Ева Меркачева

Ева Меркачева. Фото: Владимир Трефилов / РИА Новотси

Член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ева Меркачева попросила президента Владимира Путина поддержать инициативу о введении в Уголовный кодекс отдельной статьи про пытки. Произошло это на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека, которое транслировалось на YouTube-канале «Россия 24».

«Прошу поддержать инициативу о внесении изменений в УК и появление отдельной статьи "Пытки"», — заявила она.

Ранее президент обратил внимание на то, что с пытками в российских пенитенциарных учреждениях можно бороться только с помощью системных мер, в том числе и изменения законодательства.

25 ноября Владимир Путин отправил в отставку главу ФСИН России Александра Калашникова. Произошло это фоне опубликованного Gulagu.net архива с пытками заключенных в тюрьмах и СИЗО ряда российских регионов.

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Роман Кирьянов
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