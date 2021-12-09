Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Путин высказался о пытках в российских колониях

Президент Путин заявил, что для борьбы с нарушением прав заключенных нужны системные меры

Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

Для борьбы с нарушениями прав заключенных необходимы системные меры. Так высказался о пытках в российских колониях президент России Владимир Путин, его цитирует ТАСС.

По словам главы государства, в Совете Федерации уже начали работу по изменению законодательства по теме пыток. Президент считает, что с нарушениями прав человека в российских колониях нужно внимательно разобраться.

Владимир Путин назвал нарушение прав человека в колониях важным вопросом. Он подчеркнул, что следил за появившейся информацией и «видел все, что происходит».

Ранее правозащитный проект Gulagu.net опубликовал видеозаписи с изнасилованиями заключенных в областной туберкулезной больнице № 1 (ОТБ-1). Кадры были сняты сотрудниками ФСИН и заключенными на служебные видеорегистраторы. По словам правозащитника Владимира Осечкина, всего видео с пытками занимают 40 гигабайт, они подтверждают системный характер пыток в колониях и СИЗО Иркутской, Владимирской и Саратовской областей.

В четверг, 25 ноября, стало известно, что президент России Владимир Путин уволил главу ФСИН Александра Калашникова. По словам источника «Интерфакса», отставка экс-главы ведомства связана с общественным резонансом вокруг вскрывшихся пыток.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
Путин высказался о пытках в российских колониях
Путин попросит Верховный суд проанализировать применение норм о самообороне
Захарова раскритиковала ЕС за выделенные Украине деньги
В Москве стало вдвое меньше коммунальщиков-мигрантов
Полковника МВД повторно оправдали по делу об афере на 1,5 миллиона долларов
В США Путина поместили на обложку журнала и назвали великим
Apple приготовилась обогнать экономику Великобритании
Греф рассказал об ипотеке для сотрудников Сбера
Русские хакеры попытались оставить без света несколько миллионов человек
Путин высказался о ситуации с мигрантами в России
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter