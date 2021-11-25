Раскрыта причина отставки главы ФСИН Калашникова

Раскрыта причина отставки главы ФСИН Александра Калашникова — это произошло в связи с большим общественным резонансом вокруг вскрывшихся пыток в СИЗО и колониях Саратовской, Иркутской и других областей. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

По данным источника, именно получившие широкий общественный резонанс инциденты, связанные с пытками в колониях и СИЗО, стали основной причиной отставки.

Об отставке директора ФСИН Калашникова стало известно в четверг, 25 ноября. Президент РФ Владимир Путин издал соответствующий указ, на освободившуюся должность он назначил заместителя министра внутренних дел РФ генерал-полковника внутренней службы Аркадия Гостева.

В начале октября основатель правозащитного проекта Gulagu.net Владимир Осечкин сообщил, что организация получила в свое распоряжение и вывезла из России более 40 гигабайт видеофайлов ФСИН, которые подтверждают системный характер пыток в российских колониях и СИЗО Иркутской, Владимирской и Саратовской областей. Позже он сообщил «Ленте.ру», что число информаторов, рассказывающих о нарушениях закона в системе ФСИН, постепенно растет.