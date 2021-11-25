Путин назначил нового директора ФСИН

Президент России Владимир Путин назначил директором ФСИН генерал-полковника полиции Аркадия Гостева. Об этом говорится в соответствующем указе главы государства.

Генерал-полковник полиции Гостев назначен вместо отправленного в отставку Александра Калашникова.

Новый директор ФСИН ранее занимал пост замглавы МВД. Гостев родился в 1961 году в Шацком районе Рязанской области. На службу в органы внутренних дел пришел в 1981 году, начав карьеру милиционером патрульно-постовой службы. Окончил Московскую высшую школу милиции МВД СССР. Работал следователем, дорос до начальника отдела по расследованию организованной преступной деятельности.

16 июня 2012 года Гостева назначили заместителем министра внутренних дел России. Имеет госнаграды, среди которых медали «За доблесть в службе», «За боевое содружество», «За безупречную службу», «За отличие в охране общественного порядка», «В память 850-летия Москвы».

Ранее 25 ноября Путин уволил главу ФСИН Александра Калашникова. Его отставка произошла на фоне скандала с пытками в российских колониях. В ноябре правозащитный проект Gulagu.net показал кадры с издевательствами над заключенными в больнице УФСИН и в Саратовской области.

Калашников занял пост директора ФСИН в октябре 2019 года, сменив Геннадия Корниенко. В 2021-м был внесен в санкционные списки Евросоюза, США и Канады.