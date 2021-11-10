Правозащитники показали новые кадры пыток заключенных в СИЗО

Проект Gulagu.net показал кадры с издевательствами над заключенными в Саратовской области

Правозащитный проект Gulagu.net показал новые кадры с пытками и издевательствами над заключенными в областной туберкулезной больнице № 1 (ОТБ-1) ФСИН в Саратовской области. Об этом пишет РБК.

По данным правозащитников, в тюремной больнице изнасилования и пытки заключенных совершали другие осужденные, которые якобы действовали по заданию высокопоставленных сотрудников ФСИН и силовых структур. Пыткам подвергались не желающие сотрудничать с администрацией.

Также в проекте рассказали, что издевательства курировали по меньшей мере пять сотрудников государственных органов.

5 октября в сети появилась первая видеозапись с изнасилованиями заключенных в больнице УФСИН России по Саратовской области. Затем появились и другие. По словам правозащитника Владимира Осечкина, 40 гигабайт видео с пытками заключенных были сняты сотрудниками ФСИН России на служебные видеорегистраторы. После этого были возбуждены уголовные дела, ситуацию взяли на контроль Генпрокуратура, Госдума и Совет Федерации.