Опровергнута связь массовой драки заключенных в ИК-13 с пытками в больнице ФСИН

ОНК: массовая драка заключенных в ИК-13 Энгельса не связана с пытками в тюремной больнице

Массовая драка заключенных, произошедшая в мужской колонии особого режима (ИК-13) в Энгельсе Саратовской области, не связана с пытками, устроенными сотрудниками ФСИН в местной тюремной больнице. Об этом радиостанции «Говорит Москва» сообщил глава Общественной наблюдательной комиссии региона Денис Соболев.

По его словам, он лично поговорил с каждым заключенным, чтобы выяснить причины конфликта. Драка заключенных в ИК-13 не имеет отношения к инциденту в больнице ФСИН. Он указывает, что два ЧП независимы друг от друга.

В массовой драке в колонии участвовали 10-15 человек, никакого бунта не было, отметил представитель ОНК. Конфликт был урегулирован, противоборствующих развели и изолировали от остальных осужденных сотрудники колонии без участия спецназа ФСИН.

Соболев отметил, что бунта не было, заключенные не отказывались от работы.

Ранее 22 октября сообщалось, что в ИК-13 произошла массовая драка. Восемь осужденных подрались с девятью другими заключенными. Причиной конфликта стала месть за содействие администрации колонии. В ходе подавления драки пострадали двое сотрудников ИК.

В начале октября в сети появились записи из крупнейшего видеоархива тюремных пыток. По словам правозащитника Владимира Осечкина, 40 гигабайт записей с пытками заключенных были сняты сотрудниками ФСИН России на служебные видеорегистраторы. После этого были возбуждены уголовные дела, ситуацию взяли на контроль Генпрокуратура, Госдума и Совет Федерации.

5 октября ФСИН заявила о проверке сообщений о пытках и издевательствах над заключенными в туберкулезной больнице Саратовской области, которые появились в СМИ. В свою очередь Следственный комитет России возбудил четыре уголовных дела. Четверо сотрудников саратовского управления ФСИН были уволены.