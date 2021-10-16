Передавший видео пыток в саратовской колонии попросит убежища во Франции

Программист Сергей, передавший правозащитной организации Gulagu.net видеоархив пыток в саратовской тюремной туберкулезной больнице (ОТБ) №1, прибыл в Париж и попросит там политического убежища. Об этом сообщается в Telegram-канале организации.

Во Францию он вылетел из одной из стран Африки. Отмечается, что осведомителю организации пришлось переезжать на протяжении нескольких недель. Авторы проекта подчеркнули, что правозащитники, эксперты, координаторы и адвокаты помогали и будут помогать Сергею получить политическое убежище и международную защиту.

«Молодой белорус, прошедший сам через пытки в ФСБ, пресс-хаты и переполненные камеры СИЗО, проработавший без оплаты пять лет в самой известной российской пыточной ОТБ-1 Саратова, передавший секретный видеоархив ФСИН/ФСБ в правозащитный проект Gulagu.net, рискнувший жизнью, чтобы спасти других и остановить страшные пытки, теперь в Европе, на земле, где уважают права человека и демократию», — рассказали правозащитники.

В начале октября в сети стали появляться записи из крупнейшего архива видеозаписей тюремных пыток. По словам правозащитника Владимира Осечкина, 40 гигабайт видео с пытками заключенных были сняты сотрудниками ФСИН России на служебные видеорегистраторы. После этого были возбуждены уголовные дела, ситуацию взяли на контроль Генпрокуратура, Госдума и Совет Федерации.

После этого о пытках в колониях стали рассказывать и другие осужденные. Так, заключенный, также проходивший лечение в ОТБ №1 Саратова, признался, что однажды его изнасиловали за «неправильный» донос. Мужчина несколько раз терял сознание, однако его приводили в чувство с помощью холодной воды. Еще один заключенный рассказал, что мучителями в больнице были другие осужденные, которые отбывали наказание по тяжким статьям. «Это страшные, глухие и необразованные люди, выходцы из забытых богом поселков», — описал их россиянин.