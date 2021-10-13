Жертва пыток в саратовской тюремной больнице рассказала о своих мучителях

Бывший осужденный Алексей Макаров, ставший жертвой пыток в Областной туберкулезной больнице №1 (ОТБ-1) саратовского управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России, рассказал о своих мучителях. Об этом сам Макаров в среду, 13 октября, сообщил «Ленте.ру».

«Привилегированных» зеков, которые пытали других осужденных в ОТБ-1, Алексей Макаров называет «разработчиками». По словам бывшего осужденного, они называли пытки «просто работой» и совершенно о них не жалели.

«Это страшные, глухие и необразованные люди, выходцы из забытых богом поселков, отбывающие сроки по тяжким статьям. "Разработчики" встречали этапы с осужденными и свободно ходили по запретным для других зеков территориям», — рассказал собеседник «Ленты.ру».

По его словам, «разработчикам» были интересны не все этапы, а только те, которые приходили с так называемых «черных» зон — колоний, где все неформальные вопросы, включая те, что связаны с администрацией, решают криминальные элементы. Из каждого такого этапа минимум четыре человека проходили через какие-то физические воздействия, отметил Макаров.

11 октября полковник ФСИН России в отставке Василий Макиенко рассказал, что причиной издевательств в колониях является то, что на руководящие посты в уголовно-исполнительной системе из-за острого кадрового дефицита попадают неопытные люди, которые считают, что пытки — единственный метод воспитания заключенных.

В начале октября в сети стали появляться записи из крупнейшего архива видеозаписей тюремных пыток. По словам правозащитника Владимира Осечкина, 40 гигабайт видео с пытками заключенных были сняты сотрудниками ФСИН России на служебные видеорегистраторы. После этого были возбуждены уголовные дела, ситуацию взяли на контроль Генпрокуратура, Госдума и Совет Федерации.