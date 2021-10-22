В российской колонии особого режима заключенные устроили массовую драку

В мужской колонии особого режима, расположенной в городе Энгельс Саратовской области, заключенные устроили массовую драку. Возбуждено уголовное дело. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Фигурантами дела, возбужденного по статье 321 УК РФ («Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества»), стали 10 осужденных, отбывающих наказание в ИК-13. Двоих из них следствие считает зачинщиками драки.

По данным следствия, утром 20 октября в общежитии одного из отрядов восемь осужденных подрались с девятью. Причиной конфликта стала месть за содействие администрации колонии. В ходе подавления драки пострадали двое сотрудников ИК.

15 октября в колонии во Владикавказе произошли беспорядки. По словам ФСИН, во время плановых обысков двое заключенных отказались подчиняться требованиям сотрудников колонии и начали призывать остальных к организации бунта. В итоге между сотрудниками колонии и заключенными произошел конфликт, в котором участвовали от 200 до 600 отбывающих наказание. Для подавления бунта к зданию были стянуты силы Росгвардии и ОМОНа.