Бунт заключенных в колонии Владикавказа подавили спецназовцы

Спецназ Росгвардии и Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) подавил бунт заключенных в исправительной колонии №1 Владикавказа, который накануне устроили осужденные за тяжкие и особо тяжкие преступления. Согласно официальным данным, пострадавших среди сотрудников колонии и арестантов нет. Об этом сообщает портал «Кавказ. Реалии» (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента).

По словам заключенных, травмы получили трое бунтовщиков — их избили силовики. Одного из осужденных увезли. Такую информацию приводит Telegram-канал Mash Gor.

Отмечается, что мероприятия по подавлению бунта решили перенести на утро 16 октября. Ожидалось, что к этому времени и сами осужденные успеют успокоиться. Утром спецназовцы выстроились под окнами колонии и стали бить дубинками о щиты. Кадры с места событий публиковал Instagram-аккаунт «ЧП Осетия». Затем арестантов вызвали на построение, и они не стали саботировать это требование.

После этого силовики заблокировали актив бунтарей в помещении, где тот находился всю ночь. Речь идет о десятках заключенных. Благодаря этому ситуацию в колонии удалось взять под контроль.

Как отмечает «Кавказ. Реалии», бунт в ИК №1 стал назревать еще в начале недели, и местные силовики готовились к ЧП. Уполномоченный по правам человека при главе республики Тамерлан Цгоев рассказал, что приезжал в колонию две недели назад, и тогда арестанты жаловались на плохое питание и медобслуживание. «Если была информация о назревающем бунте, то к нему надо было не готовиться, а пресекать его, а тем более не допускать такого размаха. Служебная проверка должна установить степень виновности в произошедшем тех или иных должностных сотрудников», — заявил порталу источник в правоохранительных службах.

Беспорядки во владикавказской колонии начались вечером 15 октября после того, как там прошли плановые обыски. По версии ФСИН, двое заключенных отказались подчиняться требованиям сотрудников учреждения и призвали остальных устроить бунт. В результате между сотрудниками колонии и заключенными произошел конфликт, в котором приняли участие от 200 до 600 отбывающих наказание. По версии родственником заключенных, причиной бунта стало рукоприкладство со стороны сотрудников колонии и ужесточение режима содержания осужденных.