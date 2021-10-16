Главных зачинщиков бунта заключенных во Владикавказе отправят в другие колонии

Омбудсмен Цгоев: около 30 зачинщиков бунта в ИК Владикавказа распределят в другие колонии

Около 30 главных зачинщиков и активных участников бунта в колонии №1 Владикавказа отправят в другие исправительные учреждения. Об этом в субботу, 16 октября, заявил в беседе с ТАСС уполномоченный по правам человека в Северной Осетии Тамерлан Цгоев.

«Насколько мне известно, человек 30 из числа тех, кто устроил беспорядки, планируется распределить по колониям других регионов», — уточнил омбудсмен.

Аналогичную информацию сообщил и информированный источник «Интерфакса». По его словам, решение об отправке ряда осужденных в другие колонии было принято, чтобы не допустить подобных инцидентов в будущем. Как уточнил собеседник агентства, перераспределение заключенных на новые места может начаться уже в ближайшее время.

О беспорядках в ИК №1 Владикавказа стало известно вечером 15 октября. Как заявляли во ФСИН, во время плановых обысков двое заключенных отказались подчиняться требованиям сотрудников колонии и начали призывать остальных к организации бунта. В результате между сотрудниками колонии и заключенными произошел конфликт, в котором приняли участие от 200 до 600 отбывающих наказание. Для подавления бунта к зданию были стянуты силы Росгвардии и ОМОНа.

Позже ФСИН заявила о том, что ситуация в колонии взята под контроль. Следственный комитет возбудил по факту произошедшего уголовное по частям 1 и 2 статьи 212 Уголовного кодекса РФ («Организация и участие в массовых беспорядках»).