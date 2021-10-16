ФСИН заявила о взятии под контроль ситуации в колонии Владикавказа после бунта

ФСИН: ситуации в ИК №1 Владикавказа стабилизирована и взята под контроль после бунта

Ситуация в исправительной колонии №1 во Владикавказе, где произошел бунт заключенных, в настоящее время стабилизирована и находится под контролем. Об этом в субботу, 16 октября, заявили в пресс-бюро Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), передает «Интерфакс».

В ведомстве подчеркнули, что в результате беспорядков никто из сотрудников учреждения и отбывающих наказание не пострадал. Там также отметили, что в Северную Осетию вылетела комиссия ФСИН России во главе с заместителем директора ФСИН Рустамом Степаненко, которая должна выяснить все обстоятельства и причины произошедшего.

В настоящее время на территории колонии уже работают сотрудники местного управления ФСИН и прокуратуры, а также следователи. «Проводится оценка ущерба», — уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что следователи начали проверку по факту беспорядков в ИК №1.

Беспорядки во владикавказской колонии начались вечером 15 октября после того, как там прошли плановые обыски. По версии ФСИН, двое заключенных отказались подчиняться требованиям сотрудников учреждения и призвали остальных устроить бунт. В результате между сотрудниками колонии и заключенными произошел конфликт, в котором приняли участие от 200 до 600 отбывающих наказание. Для подавления бунта к зданию были стянуты силы Росгвардии и ОМОНа, беспорядки удалось прекратить к 22:00.

В то же время родственники заключенных заявили, что причиной бунта стало рукоприкладство со стороны сотрудников колонии. По их словам, началу волнений также поспособствовало ужесточение режима в учреждении и запрет на общение отбывающих наказание с близкими.

