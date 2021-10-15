Названы причины бунта в российской колонии

ФСИН: причиной бунта в ИК-1 во Владикавказе стала драка двух заключенных во время обысков

Названы причины бунта в исправительной колонии №1 Владикавказа: беспорядки начались после драки двух заключенных во время плановых обысков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН России).

200-600 заключенных приняли участие в бунте, по разным данным

По данным службы, перед начавшимися 15 октября беспорядками двое заключенных отказались подчиняться требованиям сотрудников.

Сегодня в ФКУ ИК-1, где отбывают наказание лица, неоднократно судимые за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, проводились плановые обыскные мероприятия, в ходе которых двое осужденных отрицательной направленности, содержащиеся в ШИЗО (штрафном изоляторе), отказались подчиниться законным требованиям сотрудников ФСИН о бунте заключенных в ИК-1 Владикавказа

После этого осужденные предприняли попытку «дестабилизировать работу колонии» и призвали других осужденных устроить массовые беспорядки. Заключенные поддались на провокацию и учинили погром оборудования. Как сообщили во ФСИН, заключенные начали ломать локальные ограждения в жилой зоне, а также вывели из строя видеокамеры.

Источник «Ленты.ру» подтверждал, что беспорядки в колонии №1 Владикавказа начались с драки между двумя группами заключенных. После этого в колонии произошел конфликт между сотрудниками и осужденными. Сейчас колония контролируется заключенными, однако бунта в ней нет. Снаружи к зданию стянули силы ОМОНа и Росгвардии.

Жалобы и условия

Ранее ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников сообщил ТАСС, что на горячую линию Минюста по борьбе с пытками в местах лишения свободы поступили сведения о нарушении прав заключенных в исправительной колонии №1 во Владикавказе. При этом источник в правоохранительных органах региона отметил, что ситуацию будет расследовать Следственный комитет (СК).

На заработавшую сегодня горячую линию для заключенных и их родственников начали поступать обращения из Владикавказа, где сейчас, по сообщениям СМИ, в одной из колоний начался бунт. Некоторые близкие приехали к колонии, сообщают, что вокруг исправительного учреждения оцепление, полиция, представители СМИ. По мере появления информации будем информировать родственников о происходящем Алексей Мельников о жалобах из ИК-1 Владикавказа

Информированный источник «Интерфакса» заявил, что спровоцировать бунт могли условия содержания заключенных и отношение к ним со стороны сотрудников исправительной колонии №1.

Поступают сообщения от родственников (заключенных), суть которых сводится к одному: в последние несколько месяцев условия содержания в колонии изменились в худшую сторону. Это касается и режима, и проверок, и условий передач, и свиданий. Вся эта информация будет проверена в ходе расследования инцидента источник «Интерфакса» о бунте в ИК-1 во Владикавказе

Официальный представитель ФСИН России Кристина Паньшина заявила «Ленте.ру», что в исправительном учреждении содержатся лица, неоднократно судимые за совершение тяжких и особо тяжких преступлений.

К бунту готовились

Беспорядки начались в пятницу, 15 октября, примерно в 15:30. По данным Baza, бунт устроили около 600 заключенных, однако ТАСС сообщает о 200 участвующих в беспорядках осужденных. Арестанты разбили камеры наблюдения и внутренние двери в колонии. К территории учреждения стянули силы Росгвардии, прилегающие улицы оцеплены сотрудниками ДПС. По данным «Интерфакса», вечером 15 октября возле колонии начали собираться родственники заключенных. К 22:00 силовики подавили бунт, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.

По неподтвержденным данным, бунт во Владикавказской колонии №1 назревал последние несколько дней, сотрудники УФСИН были к нему готовы. Telegram-канал Mash сообщил, что сотрудники управления были подняты по тревоге, при этом ранее один из заключенных нитками зашил себе рот и попытался объявить голодовку.

Пытки в российских колониях

14 октября уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила о подготовке проекта об отдельном наказании за пытки в колониях. Омбудсмен отметила, что законопроект «о выделении отдельного состава по пыткам с соответствующими мерами наказания» разрабатывается вместе с Советом Федерации. При этом в начале октября ФСИН сообщила о проверке информации о пытках заключенных в туберкулезной больнице Саратовской области, которая появилась в СМИ. Совет Федерации поставил расследование ситуации с пытками в ряде российских колоний на контроль.

Ранее бывший осужденный Алексей Макаров, ставший жертвой издевательств в областной туберкулезной больнице №1 (ОТБ-1), рассказал «Ленте.ру» о пытках под музыку в учреждении. По словам Макарова, он находился в туберкулезно-легочном отделении ОТБ-1 на протяжении двух с половиной месяцев.

Как минимум трижды в неделю там включалась оглушительно громкая музыка. Те, кто прошли через пытки, знали: если заиграла музыка — значит, кого-то пытают. Я сам прошел через пытки дважды в 2020 году: в феврале и апреле Алексей Макаров о пытках в ОТБ-1

В начале октября в сети стали появляться записи из крупнейшего архива видеозаписей тюремных пыток. По словам правозащитника Владимира Осечкина, 40 гигабайт видео с пытками заключенных были сняты сотрудниками ФСИН России на служебные видеорегистраторы. После этого были возбуждены уголовные дела, ситуацию взяли на контроль Генпрокуратура, Госдума и Совет Федерации.